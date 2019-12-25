Фигурка малыша Йоды установила рекорд по предзаказам

Фигурка малыша Йоды Funko установила рекорд по числу предзаказов. Об этом сообщил арт-директор компании Рейс О'Брайен. Точные цифры пока не названы, но игрушка точно лидирует в линейке Funko POP!

В начале декабре сообщалось, что мерчендайз по сериалу «Мандалорец» нельзя будет купить до весны 2020 года. Производство было отложено, чтобы избежать утечки спойлеров: сюжет современных блокбастеров часто раскрывается благодаря промо игрушек, которые содержат ключевые сцены и попадают в сеть задолго до выхода в прокат. По словам О’Брайена, Disney присылала лишь незначительные детали, которых хватило для дизайна фигурки. Сотрудники Funko не видели эпизоды шоу до их выхода на Disney+.

Фигурки малыша Йоды от Funko POP! появятся на прилавках только в мае. В продажу поступят две версии: 10-сантиметровая за 12,99 долларов и 25-сантиметровая за 29,99 долларов. В настоящий момент самая продаваемая фигурка Funko POP! — танцующий малыш Грут из сиквела «Стражей Галактики».

Маленький Йода появился в конце первой серии «Мандалорца» и сразу стал любимцем публики. По сюжету наемник в исполнении Педро Паскаля находит малыша по поручению одного из заказчиков и в конце концов, минуя договоренность, оставляет его у себя.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже стартовали. Его премьера намечена на октябрь этого года.

Источник: Variety

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