Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Фигурка малыша Йоды установила рекорд по предзаказам

Обсудить0

Фигурка малыша Йоды Funko установила рекорд по числу предзаказов. Об этом сообщил арт-директор компании Рейс О'Брайен. Точные цифры пока не названы, но игрушка точно лидирует в линейке Funko POP!

В начале декабре сообщалось, что мерчендайз по сериалу «Мандалорец» нельзя будет купить до весны 2020 года. Производство было отложено, чтобы избежать утечки спойлеров: сюжет современных блокбастеров часто раскрывается благодаря промо игрушек, которые содержат ключевые сцены и попадают в сеть задолго до выхода в прокат. По словам О’Брайена, Disney присылала лишь незначительные детали, которых хватило для дизайна фигурки. Сотрудники Funko не видели эпизоды шоу до их выхода на Disney+.

Фигурки малыша Йоды от Funko POP! появятся на прилавках только в мае. В продажу поступят две версии: 10-сантиметровая за 12,99 долларов и 25-сантиметровая за 29,99 долларов. В настоящий момент самая продаваемая фигурка Funko POP! — танцующий малыш Грут из сиквела «Стражей Галактики».

Маленький Йода появился в конце первой серии «Мандалорца» и сразу стал любимцем публики. По сюжету наемник в исполнении Педро Паскаля находит малыша по поручению одного из заказчиков и в конце концов, минуя договоренность, оставляет его у себя.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже стартовали. Его премьера намечена на октябрь этого года.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Студия Disney может сделать спин-оффы сериала «Мандалорец»

Студия Disney может сделать спин-оффы сериала «Мандалорец»

5 февраля9
Фото дня: Джордж Лукас встречает Малыша Йоду
Бюро находок

Фото дня: Джордж Лукас встречает Малыша Йоду

17 января5
«Если он умрет, мы устроим мятеж»: Все продолжают сходить с ума по Малышу Йоде

«Если он умрет, мы устроим мятеж»: Все продолжают сходить с ума по Малышу Йоде

25 декабря 201920
Малыш «Мандалорца»: Что известно о мини-Йоде

Малыш «Мандалорца»: Что известно о мини-Йоде

19 ноября 201941

Главное сегодня

«Оскар-2020»: «Паразиты» и другие победители 92-й церемонии

Сегодня, 04:01346
«Оскар-2020»: «Паразиты» и другие победители 92-й церемонии
Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

Сегодня25
Как Хоакин Феникс пришел к «Оскару»

ВидеоКак Хоакин Феникс пришел к «Оскару»

Сегодня18
«Оскар-2020»: Самые яркие наряды на красной дорожке

«Оскар-2020»: Самые яркие наряды на красной дорожке

Сегодня13
Американский бокс-офис: Харли Квинн стартовала совсем не потрясающе
Сборы

Американский бокс-офис: Харли Квинн стартовала совсем не потрясающе

3 часа назад21
«Оскар-2020»: Прямая текстовая трансляция с церемонии

«Оскар-2020»: Прямая текстовая трансляция с церемонии

Вчера60
Очень странные дела: Тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Очень странные дела: Тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

час назад19
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании