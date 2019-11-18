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Том Харди сыграет в байопике о полярном исследователе

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Том Харди определился с одним из следующих проектов. Как сообщает Variety, актер исполнит главную роль в байопике, посвященном полярному исследователю Эрнесту Шеклтону.

Шеклтон — один из исследователей Антарктики. Он родился в 1874 году в Ирландии. До мореплавания пытался начать карьеру в политике и открывал коммерческие предприятия, но не снискал успеха. В начале XX века он возглавил три антарктические экспедиции и за свои заслуги был посвящен в рыцари. Последнее плавание Шеклтона обернулось неудачей: его корабль «Эндьюранс» оказался зажат между льдами в Море Уэдделла и в результате затонул. Тем не менее Шеклтон сумел спасти всю свою команду.

Сценарий «Шеклтона» пишет Питер Строхан, номинированный на «Оскар» за триллер «Шпион, выйди вон!».

В числе продюсеров фильма кинокомпания Hardy Son & Baker, принадлежащая Харди и его партнеру Дину Бэйкеру. Ранее они работали вместе над сериалом «Табу». «Мы с Томом всегда восхищались Шеклтоном как лидером, а также его заразительным оптимизмом и безграничной верой в свою команду, — говорит Бейкер. — Тогда как лидеры, кажется, больше думают о себе, чем об окружающих, Шеклтон пожертвовал своими интересами ради спасения своей команды».

Вместе с Харди и Бэйкером картину продюсируют Heyday Films, причастная к двум оскаровским номинантам этого года — «Однажды… в Голливуде» и «Брачная история», и StudioCanal, работавшая над дилогией «Приключения Паддингтона».

Даты начала съемок и релиза «Шеклтона» не сообщаются. Сейчас Том Харди занят сиквелом «Венома» и, если верить слухам, ближайшей осенью может приступить к съемкам в новом «Безумном Максе».

Источник: Variety

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