Новый сценарист «Доктора Стрэнджа» и 5 других новостей выходных

Сиквел «Доктор Стрэнджа» получил нового сценариста

Студия Marvel наняла нового автора для фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Теперь над сценарием сиквела будет работать Майкл Валдрон, шоураннер грядущего сериала «Локи» от Disney+. Это уже вторая перестановка в проекте за последние дни: ранее Сэм Рэйми занял режиссерское кресло вместо Скотта Дерриксона, ушедшего из-за творческих разногласий со студией.

Источник: THR

«Поступь хаоса» выйдет в 2021 году

Многострадальная фантастика Дага Лаймана обзавелась датой выхода — 22 января 2021 года. Изначально релиз картины был назначен на май 2019-го, но планы изменились из-за пересъемок, которые пришлось отложить из-за плотного графика главных актеров: Том Холланд был занят финалом «Мстителей», а Дэйзи Ридли — девятым эпизодом «Звездных войн». Ранее сообщалось, что пересъемки обошлись студии в 15 млн долларов, а в помощь Лайману был нанят Федерико Альварес, поставивший триллер «Не дыши». Действие фильма развернется на планете, где каждый человек может слышать мысли окружающих, из-за чего у людей нет друг от друга секретов. Дать бой тоталитарному миру решится юноша Тодд, который обнаружит место абсолютной тишины и тех, кто способен ее генерировать.

Источник: Deadline

На досъемках «Морбиуса» замечены отсылки к Человеку-пауку

На дополнительных съемках «Морбиуса» в Нью-Йорке засветился автобус, который украшает баннер со словами «Где Человек-паук?». По всей видимости, это отсылка к финалу третьей главы трилогии Сэма Рэйми, в который фигурировал похожий кадр. Ранее трейлер Морбиуса раскрыл другую связь с Пауком: в ролике появился Майкл Китон, он же Стервятник в киновселенной Marvel.

Мэгги Джилленхол сыграет маму Элвиса Пресли

Звезда сериала «Двойка» Мэгги Джилленхол получила роль в биографической ленте о жизни и карьере Элвиса Пресли: она сыграет маму музыканта. Картину ставит Баз Лурман по сценарию Крэйга Пирса, работавшего с режиссером над фильмами «Мулен Руж» и «Ромео + Джульетта». Самого Пресли воплотит Остин Батлер, а Том Хэнкс исполнит роль его наставника, полковника Тома Паркера.

Источник: Variety

Найдены режиссеры для перезапуска «Техасской резни бензопилой»

Новую версию культового хоррора снимет ирландский дуэт в лице Энди и Райана Тохиллов. На счету братьев пока один полнометражный фильм — тепло принятый критиками триллер «Раскопки». Среди продюсеров числится Федерико Альварес, снявший перезапуск «Зловещих мертвецов» и триллер «Не дыши».

Источник: Variety

Сэм Клафлин примкнул к сериалу от авторов «500 дней лета»

Музыкальная драма «Дэйзи Джон и шестеро» покажет взлет и падение известной рок-группы 1970-х. Клафлин сыграет харизматичного фронтмена Билли Данна, чья карьера летит под откос из-за непростых отношений с загадочной певицей (ее воплотит Райли Кио). В сериале будет 12 эпизодов, часть которых снимет Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка», «Северная страна»). Шоураннеры проекта — авторы «500 дней лета» Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Вместе с ними продюсером значится Риз Уизерспун.

Источник: Variety

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