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«Паразиты» и режиссер Пон Джун-хо стали триумфаторами премии «Оскар-2020»

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Драма южнокорейского постановщика Пон Джун-хо «Паразиты» стала четырехкратным лауреатом премии «Оскар-2020»: картина одержала победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший режиссер». Это первый случай в истории награды, когда картина выигрывала призы в главной и международной категориях.

С остальными лауреатами «Оскара-2020» можно ознакомиться здесь.

«Я думал, все кончилось и можно расслабиться», — пошутил режиссер, в очередной раз получая на сцене заветную статуэтку.

По общему количеству побед «Паразиты» смогли повторить результат ленты Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». На церемонии 1984 года она взяла призы в номинациях «Лучшая работа оператора», «Лучшие декорации», «Лучшие костюмы», «Лучший фильм на иностранном языке».

В центре сюжета «Паразитов» — семья Ки-тхэка. У них мрачные перспективы: все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшему сыну, Ки-у, друг рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитором. Тот с помощью сестры делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки-у узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется план по трудоустройству сестры.

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