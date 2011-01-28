«Оскар-2020»: Победители 92-й церемонии

Здесь будет постепенно обновляться список лауреатов 92-й церемонии вручения премии «Оскар». За тем, как проходит церемония и все, что ее окружает, можно узнать из прямой текстовой трансляции КиноПоиск.
Лучший актер второго плана
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Остальные номинанты
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Джо Пеши — «Ирландец»
Лучший анимационный фильм
Остальные номинанты
Лучший короткометражный анимационный фильм
Остальные номинанты
Лучший оригинальный сценарий
Остальные номинанты
- «Достать ножи» — Райан Джонсон
- «Брачная история» — Ноа Баумбак
- «1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс
- «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
Лучший адаптированный сценарий
«Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити
Остальные номинанты
- «Ирландец» — Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт
- «Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
- «Маленькие женщины» — Грета Гервиг
- «Два Папы» — Энтони МакКартен
Лучший короткометражный фильм
Остальные номинанты
Лучший художник-постановщик
Остальные номинанты
Лучший дизайн костюмов
Остальные номинанты
Лучший документальный фильм
Остальные номинанты
Лучший короткометражный документальный фильм
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Остальные номинанты
Лучшая актриса второго плана
Остальные номинанты
- Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
- Марго Робби — «Скандал»
Лучший монтаж звука (sound editing)
Остальные номинанты
Лучшее сведение звука (sound mixing)
Остальные номинанты
Лучший оператор
Остальные номинанты
Лучший монтаж
Остальные номинанты
Лучшие визуальные эффекты
Остальные номинанты
Лучший грим и прически
Остальные номинанты
Лучший иностранный фильм
Остальные номинанты
Лучший композитор
Остальные номинанты
Лучшая песня
«(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
Остальные номинанты
- «I Can’t Let You Throw Yourself Away» — «История игрушек 4»
- «Stand Up» — «Гарриет»
- «Into The Unknown» — «Холодное сердце 2»
- «I’m Standing With You» — «Прорыв»
Лучший режиссер
Остальные номинанты
- «Ирландец» — Мартин Скорсезе
- «Джокер» — Тодд Филлипс
- «1917» — Сэм Мендес
- «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
Лучшая актер
Остальные номинанты
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучшая актриса
Остальные номинанты
- Синтия Эриво — «Гарриет»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
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