«Оскар-2020»: Победители 92-й церемонии

Здесь будет постепенно обновляться список лауреатов 92-й церемонии вручения премии «Оскар». За тем, как проходит церемония и все, что ее окружает, можно узнать из прямой текстовой трансляции КиноПоиск.

Лучший актер второго плана

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Остальные номинанты

Лучший анимационный фильм

«История игрушек 4»

Остальные номинанты

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Любовь к волосам»

Остальные номинанты

Лучший оригинальный сценарий

«Паразиты» — Пон Джун-хо

Остальные номинанты

Лучший адаптированный сценарий

«Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити

Остальные номинанты

Лучший короткометражный фильм

«Окно напротив»

Остальные номинанты

Лучший художник-постановщик

«Однажды в… Голливуде»

Остальные номинанты

Лучший дизайн костюмов

«Маленькие женщины»

Остальные номинанты

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

Остальные номинанты

Лучший короткометражный документальный фильм

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Остальные номинанты

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»

Остальные номинанты

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Ford против Ferrari»

Остальные номинанты

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«1917»

Остальные номинанты

Лучший оператор

«1917»

Остальные номинанты

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

Остальные номинанты

Лучшие визуальные эффекты

«1917»

Остальные номинанты

Лучший грим и прически

«Скандал»

Остальные номинанты

Лучший иностранный фильм

«Паразиты»

Остальные номинанты

Лучший композитор

«Джокер»

Остальные номинанты

Лучшая песня

«(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»

Остальные номинанты

Лучший режиссер

«Паразиты» — Пон Джун-хо

Остальные номинанты

Лучшая актер

Хоакин Феникс — «Джокер»

Остальные номинанты

Лучшая актриса

Рене Зеллвеггер — «Джуди»

Остальные номинанты

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