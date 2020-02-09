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«Кошки» лидируют по номинациям премии «Золотая малина — 2020»

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Ежегодно за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар» «Золотая малина» публикует свой список худших из худших. Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.

По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера «Кошки», отмеченный в 9 категориях, включая «Худший фильм» и «Худший режиссер». Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри «Мэдея на похоронах» собрала 8 номинаций.

Появилась и новая категория — «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью», куда, среди прочего, попал «Джокер» Тодда Филлипса.

В этом году список номинантов выглядит так:

Худший фильм

Худший актер

Худшая актриса

Худшая актриса второго плана

Худший актер второго плана

Худшее экранное сочетание

Худший режиссер

Худший сценарий

Худший ремейк, сиквел или подделка

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

Награда за искупление

Лауреаты 40-я церемонии вручения премии «Золотая малина» будут объявлены позже.

Источник: Razzies

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