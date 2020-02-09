Ежегодно за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар» «Золотая малина» публикует свой список худших из худших. Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.
По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера «Кошки», отмеченный в 9 категориях, включая «Худший фильм» и «Худший режиссер». Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри «Мэдея на похоронах» собрала 8 номинаций.
Появилась и новая категория — «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью», куда, среди прочего, попал «Джокер» Тодда Филлипса.
В этом году список номинантов выглядит так:
Худший фильм
Худший актер
- Джеймс Франко — «Зеровилль»
- Дэвид Харбор — «Хеллбой»
- Мэттью МакКонахи — «Море соблазна»
- Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Джон Траволта — «Фанат» / «Бок о бок»
Худшая актриса
- Хиллари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»
- Энн Хэтэуэй — «Отпетые мошенницы» / «Море соблазна»
- Франческа Хэйуорд — «Кошки»
- Тайлер Перри (как Мэдея) — «Мэдея на похоронах»
- Ребел Уилсон — «Отпетые мошенницы»
Худшая актриса второго плана
- Джессика Честейн — «Люди Икс: Темный Феникс»
- Кассандра Дэвис — «Мэдея на похоронах»
- Джуди Дэнч — «Кошки»
- Ребел Уилсон — «Кошки»
- Финесса Пинеда — «Рэмбо: Последняя кровь»
Худший актер второго плана
- Джеймс Корден — «Кошки»
- Тайлер Перри (как Джо) — «Мэдея на похоронах»
- Тайлер Перри (как дядя Хитроу) — «Мэдея на похоронах»
- Сет Роген — «Зеровилль»
- Брюс Уиллис — «Стекло»
Худшее экранное сочетание
- Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти — «Кошки»
- Джейсон Дэруло и его уменьшенное графикой «хозяйство» — «Кошки»
- Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) — «Мэдея на похоронах»
- Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает
Худший режиссер
- Фред Дерст — «Фанат»
- Джеймс Франко — «Зеровилль»
- Адриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Том Хупер — «Кошки»
- Нил Маршалл — «Хеллбой»
Худший сценарий
Худший ремейк, сиквел или подделка
- «Люди Икс: Темный Феникс»
- «Годзилла 2: Король монстров»
- «Хеллбой»
- «Мэдея на похоронах»
- «Рэмбо: Последняя кровь»
Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Награда за искупление
- Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»
- Киану Ривз — «Джон Уик 3» и «История игрушек 4»
- Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
- Дженнифер Лопес — «Стриптизерши»
- Уилл Смит — «Аладдин»
Лауреаты 40-я церемонии вручения премии «Золотая малина» будут объявлены позже.
Источник: Razzies
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