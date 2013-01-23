Netflix назвал проекты, удаленные по требованию разных стран

Стрим-сервис Netflix опубликовал названия девяти фильмов и сериалов, которые были убраны из каталогов разных стран в связи с жалобами со стороны их правительств. Согласно заявлению компании — это единственные подобные случаи в истории существования стриминг-платформы.
Фильмы и сериалы, удаленные с Netflix в период с 2015-го по 2020-й:
- 2020 год. «Тайное похмелье» — комедийный спецвыпуск, в котором Иисус и его последователи просыпаются после отрыва во время тайной вечери. Удален из каталога по требованию Сингапура.
- 2019 год. Эпизод программы «Патриотический Акт с Хасаном Минхаджем» — комедийно-политическая передача, в выпуске которой критиковалось правительство Саудовский Аравии. Удален из каталога по требованию Саудовской Аравии.
- 2019 год. «Последнее искушение Христа» — картина Мартина Скорсезе о живом и человечном Иисусе с Уиллемом Дефо в главной роли. Удалена из каталога по требованию Сингапура.
- 2018 год. «Готовим под кайфом», «Легенда 420» и «Раскосяченные» — три проекта, центральной темой которых была травка. Удалены из каталога по требованию Сингапура.
- 2017 год. «Цельнометаллическая оболочка» — драма Стэнли Кубрика об армии и войне во Вьетнаме. Удалена из каталога по требованию Вьетнама.
- 2017 год. «Ночь живых мертвецов» — классика зомби-хоррора Джорджа А. Ромеро. Удалена из каталога по требованию Германии.
- 2015 год. «Мост» — документальный фильм о попытках покончить с собой на мосту «Золотые вороты» в Сан-Франциско. Удален из каталога по требованию Новой Зеландии.
Компания планирует выпускать подобный список каждый год в рамках доклада о влиянии стриминг-платформы на окружающую среду и общество.
«Мы предлагаем создателям возможность достичь зрителя по всему миру, — говорится в заявлении Netflix. — В некоторых случаях мы также были вынуждены убрать отдельные проекты или эпизоды проектов в определенных странах из-за требований со стороны их правительств».
При этом не все требования приводят к удалению контента. В 2019 году судья из Бразилии приказал Netflix убрать из каталога комедийный спецвыпуск «Первое искушения Христа», созданный авторами «Тайного похмелья». В видео Иисуса изобразили геем, который знакомит родителей со своим парнем. Компании удалось отменить запрет и «Первое искушения Христа» осталось на стрим-сервисе.
Источник: Variety
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