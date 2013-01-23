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Netflix назвал проекты, удаленные по требованию разных стран

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Стрим-сервис Netflix опубликовал названия девяти фильмов и сериалов, которые были убраны из каталогов разных стран в связи с жалобами со стороны их правительств. Согласно заявлению компании — это единственные подобные случаи в истории существования стриминг-платформы.

Фильмы и сериалы, удаленные с Netflix в период с 2015-го по 2020-й:

Компания планирует выпускать подобный список каждый год в рамках доклада о влиянии стриминг-платформы на окружающую среду и общество.

«Мы предлагаем создателям возможность достичь зрителя по всему миру, — говорится в заявлении Netflix. — В некоторых случаях мы также были вынуждены убрать отдельные проекты или эпизоды проектов в определенных странах из-за требований со стороны их правительств».

При этом не все требования приводят к удалению контента. В 2019 году судья из Бразилии приказал Netflix убрать из каталога комедийный спецвыпуск «Первое искушения Христа», созданный авторами «Тайного похмелья». В видео Иисуса изобразили геем, который знакомит родителей со своим парнем. Компании удалось отменить запрет и «Первое искушения Христа» осталось на стрим-сервисе.

Источник: Variety

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