Российская певица представит песню из «Холодного сердца 2» на «Оскар-2020»

Джазовая певица Анна Бутурлина, официальный русский голос Эльзы в анимационном фильме «Холодное сердце 2», вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora представит на церемонии «Оскар-2020» песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт»). На сцену также выйдут исполнительницы из восьми других стран: Мария Лусия (Дания), Уиллемижн Веркайк (Германия), Такако Мацу (Япония), Кармен Сарахи (Мексика), Лиза Стокк (Норвегия), Катажина Ласка (Польша), Гизела (Испания) и Джем Вичаяни (Таиланд).

«Холодное сердце 2» и его песни были дублированы на 45 языков. Композиция «Into the unknown» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

92-я торжественное церемония вручение премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анжелесе.

Источник: Пресс-служба Disney

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