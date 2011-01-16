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Трейлеры

Трейлеры «Джокера» стали самыми просматриваемыми среди номинантов «Оскара-2020»

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Согласно информации РИА «Новости», Google составил рейтинг самых просматриваемых трейлеров к картинам, представленным в категории «Лучший фильм» на «Оскаре-2020». Первое место в списке досталось «Джокеру» Тодда Филлипса, а на последней позиции расположилась «Брачная история» Ноа Баумбака.

Как сообщает пресс-служба компании, при составлении списка учитывались просмотры видео на официальных YouTube-каналах по всему миру. Точные показатели просмотров при этом не раскрываются.

Список самых популярных трейлеров номинантов выглядит следующим образом:

Согласно ежегодной традиции Screen Junkies сделали честный трейлер девяти оскаровских номинантов, в котором посмеялись на длинным хронометражем «Ирландца», предысторией «Брачной истории» и мелкими совпадениями среди претендентов на премию.

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.

Источник: РИА «Новости»

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