Барри Кеоган выбыл из сериала «Y. Последний мужчина» и еще 12 новостей дня

Финал сезона будет разбит на два эпизода, а Тринадцатому Доктору в исполнении Джоди Уиттакер придется вновь столкнуться с киберлюдьми — одними из самых опасных монстров вселенной «Доктора Кто». Завершение 12-го сезона можно будет посмотреть на КиноПоиск HD, где сейчас доступны предыдущие 11 сезонов проекта.

Источник: Deadline

Актер должен был появиться на экране в образе фокусника-любителя Йорика — единственного представителя мужской половины человечества, пережившего распространение вируса, который уничтожил практически всех носителей Y-хромосомы. Общество погрузилось в хаос, выжившие женщины пытаются приспособиться к существованию в новом мире. Йорик же отправляется к своей матери-сенатору в Вашингтон, а затем намерен найти свою подружку Бэт, находившуюся в момент начала эпидемии в Австралии. Сейчас создатели сериала заняты поисками замены для Кеогана.

Источник: Collider

В центре сюжета — Вайолет Марки и Теодор Финч, двое старшеклассников, чья судьбоносная встреча полностью меняет их жизни. Он научит ее радоваться жизни, а она поможет ему стать цельной личностью. Картина выйдет на Netflix 28 февраля.

Гарет Эдвардс снимет безымянный фантастический фильм

Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что действие развернется в недалеком будущем. Эдвардс написал сценарий фильма.

Источник: Variety

Адаптация одноименного романа Герберта Уэллса, «Человек-невидимка» — история Сесилии Касс, долгое время находившейся в жестоких отношениях с богатым и требовательным ученым Эдрианом, который пытался контролировать каждый аспект ее жизни. Однажды ей удается сбежать, после чего Эдриан кончает с собой, перерезав себе вены. Сесилия наконец может вздохнуть свободно. Однако со временем ей начинает казаться, что за ней постоянно следит кто-то невидимый. Кто-то, чье поведение очень напоминает Эдриана.

Бенджамин Братт получил роль в сериале «ДМЗ»

Экранизация одноименного комикса Брайана Вуда и Риккардо Бурчиелли рассказывает о второй американской гражданской войне, произошедшей в недалеком будущем. Главной героиней адаптации станет женщина-медик, которая каждый день пытается сохранить жизни своих соседей и параллельно занимается поисками пропавшего сына. Роберт Патино написал сценарий адаптации. Ава ДюВерней поставит пилот сериала.

Источник: Deadline

Фото со съемок фильма «Человек-муравей и Оса»

В память о Кирке Дугласе, который ушел из жизни 5 февраля, режиссер Пейтон Рид поделился в Twitter фото со съемок, на котором актер рассматривает своего сына Майкла Дугласа в костюме Человека-муравья.

Джулиан Феллоуз напишет адаптацию повести Кеннета Грэма «Ветер в ивах»

Сказка повествует о жизни и приключениях четырех персонажей: мистера Водяного Крыса, мистера Крота, мистер Барсука и мистера Жабы. Тихий и застенчивый Крот однажды покидает свой дом и вскоре оказывается на берегу реки, где встречает Водяного Крыса. Они сразу же становятся друзьями. Крыс знакомит Крота с господином Кваком — местным богатым дворянином с необузданным характером и безудержной страстью к авантюрам и скорости. Новое увлечение Квака автомобилями может плохо закончиться для него самого и для окружающих. Будучи не в силах самостоятельно удержать друга, Крыс и Крот решают обратиться за помощью к Барсуку. Режиссер — Рэй Григгс.

Источник: Deadline

Комедия Петра Буслова «БУМЕРанг» выйдет 2 апреля 2020 года

Богатый владелец фармацевтического бизнеса Эдик привык управлять и контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. Решивший попрощаться с жизнью безработный художник Петрович падает с крыши высотки на новенькую дорогую машину бизнесмена. Стоит ли жалкая жизнь неудачника таких денег? Тем более что он никогда не сможет их вернуть. Но долг нужно во что бы то ни стало получить — для Эдика это вопрос принципа. Прощать других не в его правилах. Эдик решает, что Петрович будет работать на него бесплатно, он имеет на это полное право, ведь он настоящий хозяин жизни. Или ему только так кажется и все может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот?

Источник: Пресс-служба Sony Pictures

Группа подростков участвует в музыкальном соревновании постапокалиптической колонии Новый Вавилон — древнем ритуале, призванном поддерживать благосостояние поселения. Однажды они обнаруживают в лесу древний архив, в котором хранятся величайшие произведения человеческой культуры, от картин до музыки, и понимают, что власти от них многое скрывают. Сериал выйдет на стрим-сервисе Hulu 14 февраля.

Netflix покажет рождественский спецвыпуск мультсериала «Барашек Шон»

В 30-минутном проекте под рабочим названием «Зимняя сказка барашка Шона» (A Winter’s Tale From Shaun the Sheep) обитатели английской фермы отправятся на поиски малыша Тимми, пропавшего под Рождество.

Источник: Deadline

Действие картины разворачивается в конце 1950-х в штате Нью-Мексико, где телефонистка Фей и радиоведущий Эверетт обнаруживают странный сигнал, тайна происхождения которого способна изменить жизнь их маленького городка и их будущее.

Бен Коллинз и Люк Петровски напишут хоррор «Сестры Самайна» (The Sisters Of Samhain)

В центре сюжета — группа друзей, которые под Хеллоуин объединяются с ведьмой, чтобы остановить шабаш, участницы которого рискуют уничтожить весь мир. Грегг Бишоп поставит картину.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.