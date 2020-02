Disney против школы и еще 5 абсурдных исков из-за авторских прав

На днях лицензионная компания, отвечающая за интересы студии Disney, потребовала от школы Эмерсон в штате Калифорния выплатить штраф в размере 250 долларов. Причиной обращения послужил показ фильма «Король Лев», организованный без наличия лицензии. Когда новость разошлась по сети, президент Disney Боб Айгер лично извинился перед школой и пообещал пожертвовать сумму на выплату штрафа. В честь этого мы вспомнили другие случаи, когда требования по части прав были одновременно законными и немного абсурдными.

Disney vs. Академия джедаев

История с «Королем Львом» не первый случай, когда Disney вступает в неравный бой с игроком помельче. В 2016 году студия Lucasfilm, принадлежащая «мышиному дому», подала в суд на сеть школ Lightsaber Academy, чьи филиалы расположены в Нью-Йорке и Флориде. Как утверждалось в иске, ответчики преподавали технику джедайского боя, незаконно используя символику «Звездных войн». В частности, конгломерат посчитал, что эмблема школы подозрительно похожа на логотип ордена джедаев: оба рисунка были выполнены в виде круга, внутри которого шесть черных фигур, напоминающих крылья, окружают восьмиконечную звезду. Lucasfilm оценила такой ущерб в 2 млн долларов за каждый рисунок. Чем закончилось разбирательство, неизвестно.

Лунтик vs. предпринимательница из Химок

Авторские права активно нарушают и в России. Одна из абсурдных историй приключилась в октябре 2019 года, когда киностудия «Мельница» подала иск на предпринимательницу из Химок. Согласно заявлению, сотрудники праздничного агентства выступали на мероприятиях клиентов в костюмах Лунтика, не имея при этом лицензии от правообладателя. Цена вопроса по голливудским меркам была невысокой — всего 10 тыс. рублей. Несмотря на это, глава агентства Ирина решила отказаться от героя мультсериала, заявив, что его образ слабо популярен среди заказчиков.

Warner Bros. vs. провинциальный бар

В 2014 году студия Warner Bros. уличила в несоблюдении авторских прав небольшой бар в деревне Амитивилль штата Нью-Йорк. Как говорилось в иске, в заведении несколько раз играла песня «I Only Have Eyes for You», записанная специально для комедии «Дамы». Невзирая на то, что фильм вышел в далеком 1934-м и не имел большой популярности, а сам трек и вовсе выкладывали на YouTube простые пользователи, Warner сочла владельцев бара нарушителями и потребовала от них по 30 тыс. долларов за каждое незаконное воспроизведение. Опять же неизвестно, расплатились ли владельцы.

Sony vs. Фолкнер

На мелкие нарушения реагируют не только студии. Иногда бывает в точности до наоборот. В 2013 году владельцы прав на произведения Уильяма Фолкнера подали в суд на компанию Sony Pictures. Яблоком раздора стала фраза, произнесенная Оуэном Уилсоном в фильме «Полночь в Париже» Вуди Аллена. В одной из сцен его герой говорит следующее: «Прошлое не мертво. Да это даже не прошлое! Знаете, кто так сказал? Фолкнер. И он был прав». Первые два предложения принадлежат роману «Реквием по монахине», опубликованному в 1951 году. Разбирательство закончилось в пользу Sony: суд штата Миссисипи решил, что заимствование из книги было незначительным, и иск был отклонен.

Warner Bros. vs. Багз Банни

В 1997 году студия Warner Bros. добилась отмены шоу «Bad Bugs Bunny: The Dark Side of Warner Bros. Animation» в Нью-Йорке. Программу мероприятия курировал Деннис Нейбек, киноисторик и владелец собственного архива, который насчитывает порядка 13 000 короткометражных фильмов. Нейбек ездил по США и показывал старые мультфильмы про Багза Банни, включая те, что были целиком или частично подвергнуты цензуре из-за признаков расизма и сексизма. Последнее и послужило претензией со стороны Warner. Нейбек был не согласен с решением. По его словам, Bad Bugs Bunny был задуман как ответ на повальную цензуру внутри Голливуда. На эту программу его вдохновила статья, где говорилось о правках, которые вносит в свои сюжеты Disney, чтобы никого не оскорбить.

Kinodanz vs. BadComedian

В 2019 году кинокомпания Kinodanz подала в суд на киноблогера Евгения Баженова, также известного как BadComedian. Предметом спора вновь стали авторские права. По мнению истцов, Баженов превысил допустимый порог цитирования в своем обзоре фильма «За гранью реальности». Kinodanz настаивала на удалении ролика и компенсации в виде одного миллиона рублей. Скандал вызвал широкий резонанс в российском киносообществе. В частности, за Баженова заступились Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Сарик Андреасян, чьи фильмы блогер резко критиковал на своем YouTube-канале. В результате стороны заключили мировое соглашение, и Kinodanz отказалась от иска.