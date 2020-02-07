Трейлер сериала «НольНольНоль»: Гэбриел Бирн и Дэйн ДеХаан торгуют наркотиками

Роберто Савиано, рассказав о неаполитанской преступности в сериале «Гоморра», в своем новом проекте замахнулся на тему помасштабнее — современные международные наркоимперии. «НольНольНоль» — история могущественных организаций, скрытых от посторонних глаз, незаметно влияющих на жизни людей по всему миру. Савиано рассказывает об эволюции картелей, их жестоких методах, отношениях с местными учреждениями и истории наркобоссов.

В Калабрии глава мафиозного клана дон Муно прячется от врагов в подземном бункере и заказывает крупную партию кокаина на 900 млн евро. Дон Муно не знает, что внук Стефано его ненавидит, хочет скормить свиньям и планирует предательство. Между тем в Мехико спецотряд по борьбе с наркотиками проводит операцию, героем которой становится оперативник по кличке Вампиро. Никто не знает, что он работает на местных наркобаронов и должен обеспечить трафик той самой партии для дона Муно.

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