Находка дня: Умный Халк и беременная Йоханссон в вырезанных сценах из фильмов Marvel

«Сага бесконечности» — коллекционный бокс-сет фильмов Marvel, охватывающий все 23 проекта, вышедшие за первые 10 лет существовании студии. Издание включает в себя множество дополнительных материалов, от видео о съемках до удаленных и альтернативных сцен, часть которых в итоге попала в сеть. Благодаря Reddit теперь можно посмотреть на другой финал «Тор 2: Царство тьмы», тайную миссию оригинального Человека-муравья и сплетничающих Корга и Мика.

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