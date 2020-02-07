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Находка дня: Умный Халк и беременная Йоханссон в вырезанных сценах из фильмов Marvel

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«Сага бесконечности» — коллекционный бокс-сет фильмов Marvel, охватывающий все 23 проекта, вышедшие за первые 10 лет существовании студии. Издание включает в себя множество дополнительных материалов, от видео о съемках до удаленных и альтернативных сцен, часть которых в итоге попала в сеть. Благодаря Reddit теперь можно посмотреть на другой финал «Тор 2: Царство тьмы», тайную миссию оригинального Человека-муравья и сплетничающих Корга и Мика.

Captain Marvel in Age of Ultron (Infinity Saga Box Set Full Sequence w/ Pregnant Scarlett Johansson) [0:35] from r/marvelstudios
Дублер для появления Капитана Марвел в «Мстители: Эра Альтрона» (и беременная Скарлетт Йоханссон)
Thor: The Dark World Alternate Ending (with Odin on Earth) - Infinity Saga Box Set - [6:09] from r/marvelstudios
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Альтернативная концовка «Тор 2: Царство тьмы» с Одином на Земле
"Let's see...." - Ant-Man Suit Test (Infinity Saga Box Set) [1:27] from r/marvelstudios
Пол Радд пробует разные шутки с костюмом Человека-муравья
Hank Pym vs The Tardigrade (Alternate Janet Introduction from Infinity Saga Box Set) [1:46] from r/marvelstudios
Альтернативная сцена с Хэнком Пимом в квантовом мире и появлением Джанет ван Дин
Queen Valkyrie - (Endgame Deleted Scene from Infinity Saga Box Set) - [1:54] from r/marvelstudios
Расширенная сцена с королевой Валькирией из «Мстители: Финал»
HULK VS OBSIDIAN CULL - PROFESSOR HULK ORIGINS (From Infinity Saga Box Set) - [2:12] from r/marvelstudios
Халк/Бэннер против Кулла Обсидиана и появление Умного Халка в «Мстители: Война бесконечности»
Janet and Hank vs Egghead - Full Ant-Man 2 Mission Sequence from Infinity Saga Box Set [5:13] from r/marvelstudios
Джанет и Хэнк против Яйцеголового в «Человеке-муравье и Осе»
Black Widow meets Smart Hulk (Infinity Saga Deleted Scene from Infinity War) [1:00] from r/marvelstudios
Черная Вдова встречает Умного Халка в финале «Войны бесконечности»
Howard and Baby Tony Stark (Alternate scene from Iron Man 2 from Infinity Saga Box Set) [1:35] from r/marvelstudios
Говард Старк и малыш Тони в «Железном человеке 2»
The Grandmaster's Final Stand (Infinity Saga Box Set Deleted Scene from Ragnarok) - [1:11] from r/marvelstudios
Последняя битва Грандмастера в «Тор: Рагнарёк»
Korg and Miek Gossip (Infinity Saga Box Set Unfinished Scene) - [0:25] from r/marvelstudios
Корг и Мик сплетничают в «Тор: Рагнарёк»
Nakia and Ross (Deleted Scene from Black Panther from Infinity Saga Box Set) - [3:45] from r/marvelstudios
Вырезанная сцена с Накией и Россом в «Черной Пантере»

Тесты графики:

VFX Test - Proxima Midnight steals Captain America's Shield [0:23] from r/marvelstudios
Тест: Проксима Миднайт крадет щит Капитана Америка
VFX Test - Cull Obsidian versus the Military [0:32] from r/marvelstudios
Тест: Кулл Обсидиан против армии
VFX Test - Hawkeye vs the Outriders [0:25] from r/marvelstudios
Тест: Соколиный Глаз против Аутрайдеров
VFX Test for Endgame - Smart Hulk [1:12] from r/marvelstudios
Тест: Умный Халк в «Мстители: Финал»
VFX Test - Vision kills Corvus [0:25] from r/marvelstudios
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Тест: Вижн убивает Корвуса Глэйва

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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