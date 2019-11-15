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Хью Джекман отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом

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6 февраля 2019 года Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили перемирие и в качестве жеста доброй воли сделали рекламные ролики для компаний друг друга: Рейнольдс рассказал о Laughing Man Coffee Джекмана, а Джекман — о Aviation Gin Рейнольдса. В память об этом знаменательном событии Джекман опубликовал в Twitter видео со съемок своего ролика.

Ролики, сделанные в ходе перемирия:

В жизни Джекман и Рейнольдс — хорошие друзья, которые уже много лет развлекаются подтруниванием друг над другом в сети. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном. До этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с выходом картины.

Джекман недавно завершил съемки в фантастической картине «Воспоминание», релиз которой запланирован на 2020 год.

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