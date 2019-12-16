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Слух дня: Съемки нового «Безумного Макса» стартуют осенью 2020-го

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Джордж Миллер может начать работу над новой частью франшизы «Безумный Макс» поздней осенью 2020 года, сообщает GWW. По информации источника, режиссер разрешил юридические вопросы, связанные с проектом под неофициальным названием «Безумный Макс: Пустошь», и в ближайшем будущем готов приступить к съемкам.

В декабре 2019 года Миллер заявил, что в планах точно есть еще один «Безумный Макс» и что в будущем он планирует вернуться к франшизе. На данный момент ничего не известно о возможной дате релиза или сюжете продолжения. Не сообщается также, вернется ли Том Харди в качестве исполнителя заглавной роли.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

Прежде чем заняться препродакшеном нового «Безумного Макса», Миллер поставит картину «Три тысячи лет тоски», съемки которой запланированы на март. Главные роли в фильме исполнят Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Миллер написал сценарий, но сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что лента ожидается масштабная, ничего подобного Миллер ранее не снимал.

Последний фильм Джорджа Миллера — «Безумный Макс: Дорога ярости» — увидел свет в 2015 году. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где картину высоко оценили критики. Боевик с бюджетом 150 млн долларов собрал в мировом прокате 378,8 млн долларов и считается одним из лучших фильмов прошедшего десятилетия.

Источник: GWW

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