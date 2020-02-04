Disney потребовала 250 долларов от школы, устроившей показ «Короля Льва»

Лицензионная компания, представляющая интересы студии Disney, обратилась к руководству начальной школы Эмерсон в штате Калифорния с требованием выплатить штраф в 250 долларов за нарушение авторских прав при показе фильма «Король Лев». Фильм демонстрировался в рамках благотворительного вечера.

Показ «Короля Льва» состоялся 15 ноября 2019 года. Всем желающим предлагалось приобрести билет за 15 долларов, за который можно было получить пиццу и посмотреть фильм с диска, который принес один из родителей. При этом пускали даже бесплатно. Таким образом, руководству школы собрали около 800 долларов, а через два месяца была получена жалоба от Disney.

Согласно американскому законодательству, любой публичный показ, каким и стал вечер в школе, требует приобретения лицензии. Так что претензия компании обоснована с точки зрения закона.

В ближайшем будущем в школе планируется провести акцию по сбору средств на оплату штрафа.

Источник: CNN

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