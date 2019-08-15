Квентин Тарантино грозился избить ведущего «Вечернего шоу» Дэвида Леттермана

Дэвид Леттерман посетил запись передачи «Десус и Меро» и рассказал, как в свое время крепко поругался с Квентином Тарантино. Причиной ссоры стала шутка в эфире «Вечернего шоу», из-за которой режиссер порядком разозлился и начал угрожать Леттерману расправой.

«Как-то у меня на шоу была гостья, которая встречалась с Тарантино. Знаменитость - такая, что даже не могу назвать ее имя, — вспоминает Леттерман. — Я ей говорю: „Нет, ты не встречаешься с Квентином Тарантино“. А она мне: „Да, встречаюсь!“ Я в ответ: „Пожалуйста, скажи, что это не так“. Это же была шутка! Я думаю, что суть Квентина Тарантино в том, что он нерд из видеосалона, где ты брал фильмы в прокат, смотрел дома и возвращал назад. Он сам себя описывал как кинонерда. И вот я прикидываюсь, что в шоке, потому что роскошная кинозвезда встречается с этим худосочным дурацким парнем».

Через два дня после интервью Леттерману позвонил Тарантино, которому очень не понравилась шутка ведущего.

«Он начинает кричать мне: „Я изобью тебя до смерти, я убью тебя. Я приеду в Нью-Йорк и сделаю из тебя отбивную. Как ты можешь говорить обо мне такое?“ И так далее и тому подобное. У парня реально полностью сорвало крышу», — рассказал Леттерман.

До рукоприкладства дело так и не дошло. Леттерман попытался пригласить Тарантино в эфир, но тот больше не выходил на связь. Лишь годы спустя режиссер согласился принять участие в записи передачи. Леттерман попросил Тарантино извиниться, но постановщик это сделал только после давления со стороны публицистов.

Девятая картина Тарантино «Однажды в… Голливуде» принесла постановщику номинации на «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». В общей сложности лента отмечена в 10 категориях, включая «Лучший фильм». Лауреаты станут известны в ночь с 9 на 10 февраля.

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