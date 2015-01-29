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Кайлу МакЛоклену не терпится посмотреть «Дюну» Дени Вильнёва

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В беседе с IMDb на фестивале «Сандэнс» Кайл МакЛоклен признался, что он, какие и многие зрители, с нетерпением ждет экранизацию «Дюны» от Дени Вильнёва. Актер уверен: Тимоти Шаламе, исполнитель роли Пола Атрейдеса, которого МакЛоклен сыграл в фильме 1984 года, отлично справится с персонажем.

«Не терпится увидеть, — заметил МакЛоклен. — Будет и другой, будет парочка нас таких в округе. Мне кажется, места всем хватит, и, я думаю, Тимоти проделает с персонажем изумительную работу. Очень жду версию Дени. У Дэвида Линча, разумеется, есть чрезвычайно свое видение, так что этот фильм, я уверен, будет совершенно другим. Почему не оценить каждый по-своему?»

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

Предполагается, что «Дюна» Вильнёва будет разбита на две части, первая из которых увидит свет 17 декабря 2020 года.

Источник: IMDb

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