Фото со съемок боевика «Снейк Айз» и еще 14 новостей дня

Кармел Лэниадо присоединилась ко второму сезону сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий. Съемки второго сезона сейчас проходят в Великобритании.

В центре сюжета — Рут Слэйтер (Сандра Буллок), вышедшая из тюрьмы после срока за жестокое преступление. Она рассчитывает вновь стать частью общества, но окружающие не торопятся принимать бывшую заключенную. Единственная возможность искупить прошлые ошибки — младшая сестра Рут, которую та была вынуждена оставить. Нора Финшелдт поставит картину.

Amazon приобрел права на адаптацию романа «Темные уголки ночи» («The Dark Corners Of The Night»)

Роман — третья книга серии Мег Гардинер. В первой книге главная героиня, детектив полиции, пыталась выследить серийного убийцу, которого много лет не смог поймать ее отец. В третьем романе она перешла в ФБР и теперь пытается выйти на след маньяка, целью которого являются семьи. Неизвестный убивает только родителей, оставляя детей в качестве свидетелей содеянного. «Темные уголки ночи» станут основой для сериала. Лоуренс Триллинг выступит шоураннером проекта.

Фото со съемок боевика «Снейк Айз»

Исполнитель главной роли Генри Голдинг опубликовал фото в Instagram. Фильм — спин-офф франшизы «Бросок кобры» о самом загадочном и смертоносном члене специального отряда G. I. Joe. Снейк Айз одет во все черное, никогда не снимает маску и не разговаривает. Его личность и предыстория не раскрываются. Режиссер — Роберт Швентке.

Джонни Депп спродюсирует документальный фильм о Шейне Макгоуэне

Макгоуэн — ирландский музыкант и автор песен, участник групп The Pogues, The Popes и The Nips, а также многочисленных дуэтов. Известен также своей любовью к алкоголю и сигаретам, а как следствие, дебошами и выступлениями в пьяном состоянии. Проект будет состоять из анимационных вставок и ранее не публиковавшихся видеоматериалов, представленных семьей и поклонниками музыканта. Джульен Темпл поставит картину.

Айс Кьюб получил роль в боксерской драме «Как кремень»

Основанный на документальной картине «Ти-Рекс», фильм рассказывает о 17-летней боксерше Кларессе Шилдс, которая в 2012 году стала олимпийской чемпионкой по боксу. С 2019-го считается абсолютной чемпионкой мира в средней весовой категории. Создатели ленты планируют показать, как Шилдс шла к победе и тренировалась в родном городе Флинте, штат Мичиган. Рэйчел Моррисон занимает режиссерское кресло ленты.

Линдси Морган присоединилась к актерскому составу сериала «Уокер»

Проект основана на сериале «Крутой Уокер» о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера, в роли которого снялся Чак Норрис. В новой версии Уокер — офицер полиции, два года работавший под прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена. При поддержке нового напарника, единственной женщины-рейнджера (Морган), он начинает борьбу с преступностью. Джаред Падалеки исполнит в ремейке главную роль.

Жанель Моне выступит на церемонии вручения премии «Оскар-2020»

Организаторы 92-й церемонии вручения премии «Оскар» объявили в Twitter о специальном музыкальном выступлении певицы.

Также стали известны имена еще восьми звезд, которые появятся на сцене во время церемонии. Лауреатов премии среди прочего объявят Тайка Вайтити, Джош Гад, Джейн Фонда, Том Хэнкс, Оскар Айзек, Сандра О, Натали Портман и Крис Рок.

Лауреаты «Оскара-2020» будут объявлены в ночь с 9 на 10 февраля.

Проект расскажет о мире молодежного баскетбола, где будущие звезды пытаются добиться славы, балансируя между спортом и амбициями. Регги Рок Байтвуд написал сценарий и выступит шоураннером сериала.

Семисерийный проект расскажет о жителях изолированного острова, куда приезжает молодой харизматичный священник. С его прибытием на острове начинают происходит странные, чудесные и пугающие события.

Главная героиня проекта — нью-йоркская мошенница Анна Делви, также известная как Анна Сорокина (Джулия Гарнер). Под видом наследницы богатой немецкой семьи она проникла в высшее общество Нью-Йорка, где смогла провернуть несколько афер и получить деньги для роскошного образа жизни. В реальности она была бедной иммигранткой из России и не планировала возвращать потраченные средства. В итоге ее арестовали и приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Кламски сыграет журналистку, которая заинтересовалось историей Делви. Дэвид Фрэнкел поставит первые два эпизода сериала.

Режиссер Колин Треворроу опубликовал в Twitter видео теста куклы маленького трицератопса в клетке. «Следующие шаги», — написал постановщик под роликом.

Сюжет третьего фильма обновленной франшизы не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества.

Главный герой картины — уборщик (Николас Кейдж), который вынужден остаться на ночь в странном парке развлечений и в итоге оказался в центре настоящего кошмара. Теперь он должен дожить до утра, отбиваясь от атак оживших механических монстров, которые днем казались безобидными и развлекали детишек. Режиссер — Кевин Льюис.

В центре сюжета спортивной драмы — лыжница Елена Вяльбе. Основанная на реальных событиях картина расскажет о чемпионате мира по лыжным видам спорта 1997 года в Норвегии, когда впервые в истории таких гонок российская лыжница завоевала все пять золотых медалей из пяти возможных. Премьера ленты запланирована на 2021 год.

«(Не)идеальный мужчина» стал третьей самой кассовой российской комедией

6 февраля кассовые сборы картины составили 504 млн рублей, благодаря чему она может считаться третьей самой кассовой отечественной комедией, выходившей не в новогодний период, за всю историю российского проката. «(Не)идеальный мужчина» — самый кассовый проект в фильмографии режиссера Марюса Вайсберга.

