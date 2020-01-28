Вин Дизель хочет разбить «Форсаж 10» на два фильма

В интервью GamesRadar продюсер и звезда «Форсажа» Вин Дизель заявил, что последний, десятый фильм серии может быть разбит на две части. Актер признался, что уже начал работу над финалом франшизы и надеется, что «Форсаж» продолжит существование и после этого.

«Я начал планировать „Форсаж 10“ еще до того, как мы начали снимать „Форсаж 9“. Реально, — говорит Дизель. — Это настолько крепкая вселенная, богатая талантом и историей, что в определенном смысле вполне оправдано делать спин-оффы. Мне кажется, это даже неотвратимо».

«Universal заслуживает этого, потому что они столько вложили в эту маленькую сагу, и было бы правильно отплатить Universal, — продолжает актер. — И если первая и вторая части „Форсажа 10“ станут завершением, то было бы приятно, если бы этот мир продолжил жить со следующими поколениями».

За последние годы франшиза «Форсаж» стала для Universal чрезвычайно прибыльной: общие сборы серии в мировом прокате составляют 5,9 млрд долларов. В 2019 году студия выпустила анимационный сериал «Форсаж: Шпионские гонки» и спин-офф «Хоббс и Шоу», не считая разнообразных сопутствующих товаров. Высока вероятность, что и после «Форсажа 10» Universal продолжит разрабатывать проекты о семье и безумных автомобильных трюках.

Новая часть серии, «Форсаж 9», ожидается в российских кинотеатрах 21 мая 2020 года.

Источник: GamesRadar

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