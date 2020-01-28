Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Вин Дизель хочет разбить «Форсаж 10» на два фильма

Обсудить0

В интервью GamesRadar продюсер и звезда «Форсажа» Вин Дизель заявил, что последний, десятый фильм серии может быть разбит на две части. Актер признался, что уже начал работу над финалом франшизы и надеется, что «Форсаж» продолжит существование и после этого.

«Я начал планировать „Форсаж 10“ еще до того, как мы начали снимать „Форсаж 9“. Реально, — говорит Дизель. — Это настолько крепкая вселенная, богатая талантом и историей, что в определенном смысле вполне оправдано делать спин-оффы. Мне кажется, это даже неотвратимо».

«Universal заслуживает этого, потому что они столько вложили в эту маленькую сагу, и было бы правильно отплатить Universal, — продолжает актер. — И если первая и вторая части „Форсажа 10“ станут завершением, то было бы приятно, если бы этот мир продолжил жить со следующими поколениями».

За последние годы франшиза «Форсаж» стала для Universal чрезвычайно прибыльной: общие сборы серии в мировом прокате составляют 5,9 млрд долларов. В 2019 году студия выпустила анимационный сериал «Форсаж: Шпионские гонки» и спин-офф «Хоббс и Шоу», не считая разнообразных сопутствующих товаров. Высока вероятность, что и после «Форсажа 10» Universal продолжит разрабатывать проекты о семье и безумных автомобильных трюках.

Новая часть серии, «Форсаж 9», ожидается в российских кинотеатрах 21 мая 2020 года.

Источник: GamesRadar

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

«Родная кровь не значит настоящая семья»: Трейлер боевика «Форсаж 9»

«Родная кровь не значит настоящая семья»: Трейлер боевика «Форсаж 9»

1 февраля132
Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

28 января20
Сценарист «Форсажа» обсуждал с Киану Ривзом участие актера во франшизе

Сценарист «Форсажа» обсуждал с Киану Ривзом участие актера во франшизе

24 октября 201917
Сценарист «Форсажа» объяснил отношение авторов франшизы к законам физики

Сценарист «Форсажа» объяснил отношение авторов франшизы к законам физики

29 июля 201929

Главное сегодня

Как сняты фильмы-номинанты на операторский «Оскар». Экспертный разбор

Сегодня13
Как сняты фильмы-номинанты на операторский «Оскар». Экспертный разбор
Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

Вчера14
Премьера на КиноПоиске: Трейлер криминальной комедии «Свистуны»

Премьера на КиноПоиске: Трейлер криминальной комедии «Свистуны»

35 минут назад0
«Оскар-2020»: Полный гид по номинациям

«Оскар-2020»: Полный гид по номинациям

Вчера30
Что смотреть в кино: «Хищные птицы», «Офицер и шпион» и «Правда»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Хищные птицы», «Офицер и шпион» и «Правда»

Вчера9
Вин Дизель хочет разбить «Форсаж 10» на два фильма

Вин Дизель хочет разбить «Форсаж 10» на два фильма

38 минут назад3
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января20
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании