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Премьера на КиноПоиске: Трейлер криминальной комедии «Свистуны»

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Корнелиу Порумбойю — один из самых ярких представителей новой волны румынского кинематографа, лауреат Каннского кинофестиваля. В своем новом режиссерском проекте, фильме «Свистуны», он решил рассказать о малоизвестной, но очень интересной криминальной культуре небольшого острова Ла Гомера, обитатели которого переговариваются с помощью специального свиста.

Главный герой картины — коррумпированный полицейский из Бухареста, Кристи, недавно уличенный в связях с мафией. Шанс изменить ситуацию подворачивается в лице арестованного мелкого преступника Золта, который знает, где спрятано 10 млн евро. Желая добраться до денег, Кристи объединяется с красоткой Джильдой и отправляется на остров Ла Гомера на Канарах, где местная преступная группировка разрабатывает хитрый план по вызволению Золта. Но сперва Кристи должен выучить местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.

Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Каннах.

16 февраля, за четыре дня до российской премьеры, КиноПоиск проведет в кинотеатре «Иллюзион» в Москве специальный показ «Свистунов». Билеты на показ можно приобрести здесь.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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