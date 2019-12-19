Стартовали съемки четвертой «Матрицы»

Если судить по любительским фотографиям из Сан-Франциско, в городе начались съемки «Матрицы 4» — продолжения фантастической франшизы, стартовавшей в 1999 году. На улицах заметили съемочную группу, режиссера Лану Вачовски и Киану Ривза, который вновь исполнит роль Нео.

Фото и видео со съемок не дают понять, над какой сценой работают Вачовски и Ривз. Они, тем не менее, демонстрируют возможный образ главного героя — лишенный привычного черного плаща и темных очков, гораздо более человечный и обычный.

До этого были замечены съемки сцен полета, предположительно, также с участием Ривза.

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. По слухам, Нил Патрик Харрис может сыграть злодея, а Яхья Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит вернутся в продолжении в знакомых ролях. Вачовски написала сценарий картины в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом.

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