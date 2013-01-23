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Трейлеры

Трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»: Возвращение желтых балбесов

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Оригинальный трейлер:

Болтливые, глуповатые, но очаровательные миньоны захватили мир после выхода мультфильма «Гадкий я» в 2010 году. Теперь изображение этих желтых существ можно встреть повсюду, а студия Universal активно зарабатывает на их популярности. В скором времени свет увидит второй полнометражный мультфильм о главных помощниках любого уважающего себя злодея «Миньоны: Грювитация».

После приключений в «Миньонах» мелкие проказники нашли своего настоящего хозяина — будущего суперзлодея Грю. Но пока он лишь мальчик, мечтающий о завоевании мира и похищении мировых достопримечательностей. Чтобы добиться признания, Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но встреча заканчивается провалом: он похищает ценный медальон и теперь вынужден спасаться бегством от самых опасных преступников в мире.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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