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Российский мини-сериал «Алиса» вошел в конкурс пилотов кинофестиваля SXSW

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Мини-сериал «Алиса», созданный при поддержке Bazelevs и Medialab «Яндекс.Такси», включен в конкурсную программу пилотных эпизодов крупнейшего американского фестиваля South by Southwest (SXSW). Пятисерийный проект — продолжение короткометражного фильма «Алиса», снятого в 2018 году победительницей сценарно-режиссерского конкурса Medialab «Яндекс.Такси» Василисой Кузьминой.

В центре сюжета сериала — водители и их пассажиры, столкновение с которыми становится проверкой для голосового помощника Алисы. Каждая поездка в такси — очередная смешная и страшная, трогательная и злободневная история о приключениях людей и искусственного интеллекта с выкрученными настройками человечности. Перед Алисой и ее пассажирами поднимаются насущные вопросы о границах чувства юмора и паранормальных событиях, моральных дилеммах и способности мыслить абстрактно, а действовать — по велению сердца.

Главные роли в проекте исполнили Ирина ГорбачеваНикита КукушкинАлександр ФилиппенкоДаниил ВахрушевМихаил ГоревойИван Колесников и Сергей Епишев.

Кинофестиваль SXSW пройдет в Остине, штат Техас, с 13 по 22 марта. Мировая премьера «Алисы» состоится 16 марта. В разное время в рамках киносмотра прошли премьеры сериалов «Мистер Робот», «Девочки», «Силиконовая долина».

Онлайн-премьера сериала «Алиса» в России назначена на начало апреля 2020 года.

Источник: Пресс-служба фестиваля SXSW

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