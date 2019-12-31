Сэм Рэйми может поставить сиквел «Доктора Стрэнджа»

Студия Marvel ведет переговоры с Сэмом Рэйми, постановщиком трилогии «Человек-паук», и предлагает ему занять режиссерское кресло блокбастера «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». В случае достижения соглашения Рэйми заменит на этом посту Скотта Дерриксона, который оставил проект в середине января в связи с творческими разногласиями. Дерриксон продолжит работу над сиквелом в качестве исполнительного продюсера.

Подробности сиквела не разглашаются. Ранее Дерриксон заявил, что планирует сделать «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel». При этом важную роль в продолжении может сыграть Алая Ведьма, а сюжет второго фильма будет связан с сериалом «Ванда/Вижн». По словам главы Marvel Кевина Файги, сиквел вдохновлен хоррорами и приключенческими боевиками 1980-х годов, особенно фильмами Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Храм судьбы».

Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Стрэнджа. Джейд Бартлетт работает над сценарием продолжения. Старт съемок запланирован на май 2020 года, и студия пока не планирует переносить начало производства.

В последнее время Рэйми, известный по фильмам «Человек-паук» и «Зловещие мертвецы», предпочитает заниматься продюсерской деятельностью, изредка отвлекаясь на постановку своих сериалов. На данный момент последним полнометражным режиссерским проектом Рэйми остается «Оз: Великий и ужасный» 2013 года. Осенью 2019-го стало известно, что Рэйми планирует поставить для Sony безымянный хоррор.

Источник: Variety

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