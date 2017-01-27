Ушел из жизни актер Кирк Дуглас, звезда «Спартака»

В Лос-Анджелесе на 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас, известный зрителю по фильмам «Спартак», «Тропы славы», «Туз в рукаве». Об этом в Instagram сообщил его сын Майкл Дуглас.

«С невыносимой печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет, — пишет Майкл Дуглас. — Для мира он был легендой, актером золотой эпохи кино, дожившим до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и идеалам, в которые он верил, задавала стандарты, к которым мы все смогли стремиться».

«Но для меня и моих братьев, Джоэла и Питера, он был просто отцом; для Кэтрин — чудесным приемным отцом; для своих внуков и правнуков — любящим дедушкой; для своей жены Энн — чудесным мужем, — продолжает актер. — Кирк прожил хорошую жизнь и оставил после себя наследие из фильмов, которые переживут будущие поколения. Его также запомнят как прославленного филантропа, работающего на благо других и ради мира во всем мире».

«Позвольте мне завершить словами, которые я сказал ему на его последнем дне рождения и которые всегда будут правдивыми. Папа, я очень сильно люблю тебя и горд быть твоим сыном», — заключил Дуглас.

Кирк Дуглас, урожденный Исер Данилович, появился на свет в городе Амстердаме, штат Нью-Йорк, 9 декабря 1916 года. По словам Дугласа, со второго класса он мечтал стать актером и регулярно устраивал домашние представления. После школы поступил в колледж, где занимался борьбой. Окончив учебу в 1939 году, отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую академию драматических искусств. 23-летний Кирк не мог оплатить обучение, но при прослушивании произвел сильное впечатление на педагогов, благодаря чему ему выделили стипендию. Во время учебы было принято решение сменить имя на Кирка Дугласа.

Прошел через Вторую мировую войду в составе подразделений связи Тихоокеанского флота США. В ноябре 1943 года получил легкое ранение и во время пребывания в госпитале женился на Диане Дилл. В 1944 году заболел дизентерией и был комиссован.

По возвращении на родину Дуглас занялся актерской карьерой и брался за все возможные предложения: театральные постановки, радиопередачи, спектакли. В скором времени переехал в Лос-Анджелес и в 1946 году стараниями знакомой звезды Лорен Бэколл впервые появился на большом экране на вторых ролях в драме «Странная любовь Марты Айверс».

Несколько лет Дуглас перебивался второстепенными ролями, пока неожиданно не прославился благодаря малобюджетной спортивной картине «Чемпион», участие в которой принесло ему первую номинацию на премию «Оскар». После этого карьера Кирка резко пошла вверх, и в 1950-х он стал одним из самых востребованных актеров.

В общей сложности карьера Кирка Дугласа насчитывает 95 ролей в кино и на телевидении. В 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.