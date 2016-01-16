Трейлер хоррора «Пила: Спираль»: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и опасные игры

Весной 2019 года в сети появилась необычная новость о том, что Крис Рок собрался перезапустить хоррор-франшизу «Пила». Актер, известный в первую очередь по комедийным ролям, придумал историю, способную взбодрить умирающую серию и вдохнуть новую жизнь в сюжет о маньяке, который похищает людей и заставляет их играть в жестокие смертельные игры. Так на свет появился фильм «Пила: Спираль».

Главный герой картины — импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Изекиль Зик Бэнкс, который всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких загадочных убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются втянуты в зловещую игру, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.