Роберта Паттинсона назвали самым физически красивым мужчиной

С помощью специальной программы, анализирующей структуру человеческого лица, пластический хирург Джулиан Де Сильва выяснил, кто из современных актеров может похвастаться чертами, наиболее близкими к заветному золотому сечению. В итоге самый высокий бал (92,15%) набрал звезда «Бэтмена» Роберт Паттинсон.
Программа рассчитывает общий бал, учитывая отдельные показатели для подбородка, губ, глаз, лба и других черт. Частично алгоритм основан на системе, созданной для тех же целей в Древней Греции.
Согласно данным Де Сильвы, топ самых физически красивых мужчин выглядит так:
- Роберт Паттинсон — 92,15% (лучший показатель — подбородок);
- Генри Кавилл — 91,64% (лучший показатель — лоб);
- Брэдли Купер — 91% (лучший показатель — основание/ширина губы);
- Брэд Питт — 90,51% (лучший показатель — расположение глаз);
- Джордж Клуни — 89,91% (лучший показатель — длина/ширина носа);
- Хью Джекман — 89,64% (лучший показатель — длина/ширина носа);
- Дэвид Бекхэм — 88,96% (лучший показатель — основание/ширина губы);
- Идрис Эльба — 88,01% (лучший показатель — подбородок);
- Канье Уэст — 87,94% (лучший показатель — подбородок);
- Райан Гослинг — 87,48% (лучший показатель — длина/ширина носа).
«Роберт Паттинсон стал однозначным победителем, когда все элементы его лица были измерены на предмет физического совершенства, — говорит Де Сильва. — Он оказался в пятерке лучших практически по всем категориям, потому что у него классические черта лица и изумительный точеный подбородок. Единственная позиция, где он набрал ниже среднего, — его губы, которые слишком тонкие и плоские».
Сейчас Паттинсон занят на съемках «Бэтмена» Мэтта Ривза, релиз которого запланирован на 24 июня 2021 года.
Источник: The Sun