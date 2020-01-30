Роберта Паттинсона назвали самым физически красивым мужчиной

С помощью специальной программы, анализирующей структуру человеческого лица, пластический хирург Джулиан Де Сильва выяснил, кто из современных актеров может похвастаться чертами, наиболее близкими к заветному золотому сечению. В итоге самый высокий бал (92,15%) набрал звезда «Бэтмена» Роберт Паттинсон.

Программа рассчитывает общий бал, учитывая отдельные показатели для подбородка, губ, глаз, лба и других черт. Частично алгоритм основан на системе, созданной для тех же целей в Древней Греции.

Согласно данным Де Сильвы, топ самых физически красивых мужчин выглядит так:

«Роберт Паттинсон стал однозначным победителем, когда все элементы его лица были измерены на предмет физического совершенства, — говорит Де Сильва. — Он оказался в пятерке лучших практически по всем категориям, потому что у него классические черта лица и изумительный точеный подбородок. Единственная позиция, где он набрал ниже среднего, — его губы, которые слишком тонкие и плоские».

Сейчас Паттинсон занят на съемках «Бэтмена» Мэтта Ривза, релиз которого запланирован на 24 июня 2021 года.

Источник: The Sun