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Видео дня: «Прибытие поезда» братьев Люмьер в высоком разрешении

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В 2018 году Питер Джексон выпустил документальную картину о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше», в которой использовал очищенные и раскрашенные кадры архивной съемки. Менеджер издательского дома «Комитет» Денис Ширяев решил попробовать сделать то же самое со знаменитой короткометражкой братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота» и с помощью нейросети улучшил картинку и стабилизировал изображение фильма, снятого в 1896 году.

Использовав алгоритм Gigapixel AI, Ширяев поднял качество видео до 4K, а с помощью алгоритма Dain увеличил частоту кадров до 60 в секунду. Для атмосферности автор добавил звук. В будущем он планирует раскрасить фильм, но для этого надо получить новую версию алгоритма DeOldify.

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» — один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер. Несмотря на незамысловатость сюжета, картина приобрела широкую известность. По свидетельствам очевидцев, первый показ «Прибытия поезда» вызвал панику среди публики, которая не была психологически готова воспринять ожившее изображение движущегося на зрителей поезда, показанного в натуральную величину.

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