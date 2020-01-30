Крис Пратт снимется в сериале Антуана Фукуа и еще 13 новостей дня

Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, которая напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт Смит вернутся в знакомых ролях. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.

Источник: Deadline

Крис Пратт исполнит главную роль в сериале «Список смертников» (The Terminal List)

В центре сюжета — член отряда «морских котиков» Риз, товарищи которого погибают во время засады в ходе выполнения секретной операции. Вернувшись домой, Риз не может смириться со смертью друзей и начинает винить себя в случившемся. Однако в итоге он натыкается на документы, указывающие на существование неких сил, работающих против него. Дэвид ДиДжилио написал сценарий проекта. Антуан Фукуа поставит «Список смертников».

Источник: Deadline

Постер и кадры из фильма «Новые мутанты»

Российская премьера картины запланирована на 2 апреля 2020 года.

Главный герой проекта, ранее называвшегося «Экшен-сцена», — актер (Кевин Харт), который устал сниматься в комедиях и хочет стать звездой боевиков. Ему подворачивается шанс получить роль мечты, но сперва он должен пережить обучение в школе для экшен-героев, которой руководит безумный преподаватель (Траволта). Теперь ему предстоит пройти через серию немыслимых экшен-сцен в компании других студентов. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Седьмой сезон «Рэя Донована» станет для сериала последним

Канал Showtime принял решение не продлевать проект на восьмой сезон. Финалом сериала станет последний эпизод седьмого сезона, вышедший 19 января. Все сезоны «Рэя Донована» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

Трейлер биографической драмы «Опасный элемент»

Картина расскажет о Марии Кюри — физике, химике, педагоге и общественной деятельнице, которая в 1903 году была удостоена Нобелевской премии по физике. В 1911 году она вернулась в Стокгольм и получила премию за достижения в химии, став первым двукратным лауреатом в истории. Вместе с мужем Пьером Кюри занималась исследованием радиоактивности и открыла элементы радий и полоний. Фильм ожидается в российских кинотеатрах 23 апреля 2020 года.

Айан Бонхот поставит картину «Фейтфулл» (Faithfull)

В центре сюжета биографической ленты — жизнь и карьера Марианны Фейтфулл, британской певицы. Фейтфулл стала известна в 1960-е годы в Европе и США как поп-певица. В 1979 году, после 10-летнего перерыва, она возобновила музыкальную деятельность, выпустив альбом «Broken English». Ее голос стал (и остается по сей день) более грубым и мрачным. Это было началом освобождения от наркотической зависимости и началом новой карьеры в музыке, театре и кино. Полностью избавиться от героиновой зависимости ей удалось только в 1987 году. Люси Бойнтон исполнит в фильме главную роль.

Источник: Variety

Главные герои ленты — пара моделей, Карл (Дикинсон) и Йайа (Крик), которые приглашают отдохнуть на роскошной яхте. Судно терпит кораблекрушение, и вместе с компанией миллиардеров (и одной уборщицей) они оказываются на необитаемом острове. Знакомая иерархия общества моментально переворачивается с ног на голову, ведь только уборщица знает, как добыть еду. Режиссер — Рубен Эстлунд.

Источник: Deadline

Кадр из сериала «Сокол и Зимний Солдат»

Премьера сериала запланирована на август 2020 года.

Патрик Демпси исполнит главную роль в пилоте сериала «Принципы и методы» (Ways & Means)

В центре сюжета — могущественный член конгресса США, разочаровавшийся в политической системе. Так он начинает тайно работать с молодой конгрессвумен, рассчитывающей разрушить систему, которую он помог построить. Вместе они попытаются спасти американскую политику.

Источник: Deadline

Эндрю и Джон Эрвины поставят биографическую картину о звезде американского футбола

Лента расскажет о Курте Уорнере, квотербеке трех команд Американской футбольной лиги: «Лос-Анджелес Рэмс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Аризона Кардиналс». Уорнер считается одним из лучших игроков в истории спорта, который принес победу своей команде на нескольких крупных матчах. В 2017 году его включили в Зал славы американского футбола. Дэвид Аарон Коэн напишет сценарий фильма.

Источник: Deadline

«Неизбранные дороги» — история Лео, для которого обычный день становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Лента ожидается в российских кинотеатрах 23 апреля 2020 года.

1943 год. Дивизия армии США под командованием генерала Каммингса ведет бои с японцами за вымышленный остров Анопопей где-то в южной части Тихого океана. Для офицеров эта война не более чем игра, в которой, как они уверены, им всегда будет сопутствовать успех. В это время все тяготы службы ложатся на плечи простых солдат. Среди них — разведвзвод под командованием сурового сержанта Крофта, которому поручено важное и опасное задание в тылу врага. На основе романа планируется сделать сериал. Сейчас идут поиски шоураннера.

Источник: Deadline

Лонни Чевис исполнит главную роль в триллере «Мальчик за дверью» (The Boy Behind The Door)

В центре сюжета — мальчик Бобби, которого вместе с другом похищают по пути на тренировку. Лишенный возможности позвать на помощь, вдали от людей, Бобби должен найти способ спасти себя и друга, пока они не стали очередными жертвами жестокого незнакомца. Дэвид Шарбонэр и Джастин Пауэлл поставят картину.

Источник: Deadline

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