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Драма «Текст» станет мини-сериалом видеосервиса START

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На основе картины Клима Шипенко «Текст» планируется сделать мини-сериал для видеосервиса START. Неизвестно, войдут ли в новую версию дополнительные сцены, но Шипенко утверждает, что «многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе». Премьера пятисерийного проекта состоится эксклюзивно на START, но точная дата релиза не сообщается.

«Создание сериала „Текст“ будет полностью профинансировано из собственных средств видеосервиса START, — говорит продюсер картины и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян. — Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя».

«Текст», основанный на одноименном романе Дмитрия Глуховского, рассказывает историю Ильи Горюнова (Петров), отсидевшего семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Иван Янковский), который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.

Источник: Пресс-служба видеосервиса START

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