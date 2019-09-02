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Киану Ривз попал в украинский учебник истории

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В украинском учебнике для 10-го класса по всемирной истории на фотографии 1932 года обнаружилось изображение Киану Ривза. Составители учебника 2018 года не заметили, что использовали не оригинальное фото с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба «Рокфеллер-плаза», а обработанное, в которое добавили Ривза из знаменитого мема, где он в одиночестве кушает на скамейке в парке. Ошибку нашел пользователь Twitter @jigsawdeaad.

Это не первый случай, когда популярный персонаж оказался в учебниках истории. Осенью 2017 года министерство образования Саудовской Аравии отозвало весь тираж новых учебников по истории, так как на страницу о короле Фейсале ибн Абдул-Азизе Аль Сауде попала фотография, где рядом с Фейсалом во время заседания ООН в 1945 году сидит мастер Йода из «Звездных войн».

В 2020 году зрители смогут увидеть Ривза в мультфильме «Губка Боб в бегах» и в комедии «Билл и Тед». Предположительно большую часть года актер проведет на съемках новых частей двух своих самых популярных франшиз — «Матрица» и «Джон Уик».

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