Энди Серкис рассказал о съемках сиквела «Венома»

Общаясь с прессой на вручении премии Британской киноакадемии BAFTA, режиссер «Венома 2» Энди Серкис в общих чертах рассказал, как идет работа над продолжением. Постановщик не раскрыл подробностей и лишь намекнул, что в сиквеле они намерены подробнее исследовать взаимоотношения Эдди Брока с инопланетным симбиотом.

«Вы же понимаете, я не могу вдаваться в подробности. Скукота, я знаю, но у нас прошло уже 40 дней съемок, и это очень круто, — говорит Серкис. — В фильме есть восхитительный Том Харди, который, понятное дело, в центре истории. И мы вроде как углубляемся в отношения между ним и [Веноном], и, разумеется, там есть антагонист. Это все, что я могу сказать».

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота. Но корпорация не собирается просто так отдавать свою собственность и начинает охоту за Броком и его новым другом.

Подробности сиквела не раскрываются. Предполагается, что в центре сюжета второго фильма окажется противостояние Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи, в роли которого вернется Вуди Харрельсон. Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.

Источник: ComicBook.com

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