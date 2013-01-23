Премьера на КиноПоиске: Трейлер драмы «Невероятная» Луки Гуаданьино

Режиссер фильмов «Назови меня своим именем» и «Суспирия» Лука Гуаданьино снял короткометражную драму «Невероятная», вдохновленную модной коллекцией Valentino. Лента с Джулианной Мур, Кайлом МакЛокленом, Мартой Келлер и Миа Гот в главных ролях исследует отношения матери и дочери и рассматривает, как события прошлого могут повлиять на настоящее.

Главная героиня картины — успешная нью-йоркская писательница Франческа. На одном из светских приемов она случайно видит картину своей матери-художницы, и это давно забытое произведение будит в ней настоящий калейдоскоп воспоминаний. Франческа отправляется к матери в Италию, где ее детские игры с красками, тканями и тенями вновь оживают в стенах родного дома.

«Невероятная» выйдет в российских кинотеатрах 13 февраля. С 15 февраля фильм будет доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

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