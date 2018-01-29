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Том Хиддлстон исполнит главную роль в сериале «Белый аист»

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Том Хиддлстон получил роль в многосерийном политическом триллере «Белый аист» (White Stork). Проект для стрим-сервиса Netflix разрабатывает кинокомпания Eleven, выпустившая сериал «Половое воспитание».

Кристофер Данлоп написал сценарий «Белого аиста» и спродюсирует сериал. Кристоффер Нюхольм занимает режиссерское кресло проекта.

Главный герой — амбициозный политик Джеймс Купер (Хиддлстон), претендующий на место в британском парламенте. Проверить его посылают Эшер Миллан, которая быстро обнаруживает в прошлом Купера несколько неприятных секретов. Они способны разрушить его карьеру, брак и даже оттолкнуть могущественных покровителей, поддерживающих его кампанию.

В 2017 году Хиддлстон получил «Золотой глобус» за роль в мини-сериале «Ночной администратор». Сейчас актер занят на съемках проекта Disney+ «Локи», где он вновь сыграет бога-обманщика из киновселенной Marvel.

Источник: Deadline

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