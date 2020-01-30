Тизер 2-го сезона «Видоизмененного углерода»: Многоликий Такеши Ковач

Стрим-сервис Netflix выпустил тизер второго сезона фантастического сериала «Видоизмененный углерод», в котором наемника и профессионального революционера Такеши Ковача переселили в новое тело. Теперь он обладает внешностью Энтони Маки и вынужден продолжать расследование убийства миллиардера Лоренса Бэнкрофта, одновременно занимаясь поисками своей возлюбленной Куэллкрист Фальконер.

«Видоизмененный углерод» — адаптация одноименного романа Ричарда Моргана. Действие разворачивается через 300 лет в будущем, где человечество победило смерть, переселяя сознание из одного тела в другое. В первом сезоне роль Ковача исполнил Юэль Киннаман.

Бывший военный спецназовец и повстанец Ковач отбывал срок в тюрьме в виде сознания без тела, пока его не вернул в мир миллиардер Бэнкрофт. Он нанял Ковача расследовать гибель одного из своих тел. На первый взгляд, это явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство. Ковач начинает расследование и оказывается втянут в опасную игру, которой заправляют самые могущественные люди мира.

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет на Netflix 27 февраля 2020 года.

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