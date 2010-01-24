Студия Disney может сделать спин-оффы сериала «Мандалорец»

Выступая перед инвесторами, глава Disney Боб Айгер признался, что в ближайшие годы компания намерена сконцентрироваться на телевизионных проектах. По его словам, центральным направлением должны стать франшиза «Звездные войны» и сериал «Мандалорец», на основе которого можно сделать несколько спин-оффов.

Айгер считает, что есть возможность ввести в сериал Джона Фавро несколько дополнительных персонажей, которые впоследствии смогут получить развитие в сольных проектах. Конкретных планов пока нет, но Айгер уверен: «Мандалорец» не ограничится двумя сезонами, а значит, у них есть простор для деятельности.

В 2019 году Айгер рассказал, что Disney намерена временно приостановить выпуск полнометражных «Звездных войн». Во многом это было связано с провалом «Хана Соло», из-за которого компания понесла убытки. «Скайуокер. Восход» также показал посредственный результат и собрал в прокате меньше предыдущих частей. Вместе с тем «Мандалорец», вышедший на Disney+ в ноябре 2019-го, стал невероятным успешным (Айгер признает, что в этом немалая заслуга Малыша Йоды) и помог привлечь внимание к другим проектам стриминг-платформы.

«В ближайшие несколько лет в приоритете телевидение», — заявил Айгер.

Кроме «Мандалорца» и его возможных спин-оффов, на данный момент в производстве находятся два сериала по «Звездным войнам». Сценарист Стивен Шифф работает над приквелом о Кассиане Андоре, шпионе повстанцев из «Изгоя-один». В будущем свет должен увидеть безымянный сериал о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби, но его выход временно отложили из-за проблем со сценарием.

Второй сезон «Мандалорца» ожидается в октябре 2020 года, но точная дата релиза пока не сообщается.

Источник: Variety

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