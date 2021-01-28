Завершились съемки «Вечных» студии Marvel

Звезда блокбастера Marvel «Вечные» Джемма Чан объявила в Twitter об окончании основного съемочного процесса картины. Актриса опубликовала черное-белое фото в кепке с логотипом фильма и коротко подписала: «Готово».

О завершении съемок в сторис Instagram также рассказал Ричард Мэдден, исполнитель роли могучего Икара.

В центре сюжета «Вечных» — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако события «Мстители: Финал» и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Кроме Чан и Мэддена, в «Вечных» снялись Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Ма Дон-сок, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф и Ли МакХью. Хлоя Чжао занимает режиссерское кресло картины.

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