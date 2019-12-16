Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в насилии: опубликованы аудиозаписи ссор актеров

Согласно аудиоматериалам, опубликованным британским таблоидом Daily Mail, актриса Эмбер Хёрд сама применяла силу по отношению к своему бывшему мужу Джонни Деппу, которого впоследствии обвинила в физическом и психологическом насилии. Издание опубликовало фрагменты записей, на которых Хёрд признает, что применяла силу — ударила Деппа по лицу и швыряла в него посуду.

На представленных Daily Mail записях, которые, как утверждается, поступили из достоверных источников, слышно, как спорят Хёрд и Депп. В частности, издание считает, что именно в результате ссоры актер лишился подушечки пальца: бутылка, брошенная актрисой, разбилась, и осколок отрезал кончик.

Достоверность аудиозаписей не подтверждена, но на них зафиксировано, как часто ругались супруги, регулярно вспоминая о случаях применения насилия друг к другу. В одном фрагменте Хёрд говорит, как ударила Деппа по челюсти: «Я *** била тебя, не знаю, каким именно было движение моей руки. Ты в порядке, я тебе не навредила. Я тебя ударила, но не кулаком». В основном записи связаны с попытками Деппа избежать конфликта, тогда как Хёрд пыталась продолжать ссору и регулярно кидалась в него разными тяжелыми предметами.

Хёрд и Депп начали встречаться в 2012-м, и через год актер стал принимать наркотики и злоупотреблять алкоголем. Тем не менее Хёрд вышла за него замуж в 2015-м, но через год подала на развод, обвинив мужа в причинении морального и физического вреда.

По ее словам, в феврале 2015 года Депп отправился в трехдневный трип под экстази, в ходе которого швырял жену на стол для пинг-понга, душил ее и писал послания кровью на стенах. Хёрд также утверждала, что в том же году Депп схватил ее за волосы и горло, стал давать пощечины и кричать: «Я **** тебя убью, ты слышишь?» Он затащил ее в постель и стал бить по голове, в запале проломив каркас кровати.

Впоследствии в сети появились фото Хёрд с синяками и царапинами. Актер отрицал обвинения, и в августе 2016 года они достигли соглашения. Хёрд отозвала обвинения в нападении, а Депп обязался выплатить ей 7 млн долларов, которые обещали передать на благотворительность.

В 2018 году Хёрд написала колонку в газету Washington Post, в которой описала свой опыт столкновения с домашним насилием, но ни разу не упомянула Деппа. В ответ актер подал иск о клевете на сумму 50 млн долларов. По его словам, статья подразумевала, что это он насильник, а все обвинения актер назвал ложью. Депп заявил, что никогда не бил Хёрд, и она сама чаще выступала агрессором. В качестве доказательства Депп предоставил свои фотографии с синяками. Его иск должны рассмотреть в августе 2020 года.

Представители Хёрд считают, что фрагменты записи появились в сети стараниями адвокатов Деппа, которые рассчитывают переманить на свою сторону общественное мнение в свете предстоящего судебного разбирательства. Представители Деппа всячески отрицают свою причастность к записям, но отмечают, что они помогут «разоблачить ее обман».

После публикации записей в сети начал набирать силу хештег «СправедливостьДляДжонниДеппа» (JusticeForJohnnyDepp), которым пользователи отмечали посты в поддержку актеру. Фанаты Деппа также создали петицию, требующую уволить Хёрд из «Аквамена 2» и собравшую уже более 130 тысяч подписей.

Источник: Daily Mail