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Видео дня: Билл Мюррей и Обри Плаза в пародии на «Маяк»

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Чтобы напомнить зрителям о готовящемся вручении премии Independent Spirit Awards, которое пройдет 8 февраля, организаторы награждения выпустили ролик с участием ведущей церемонии Обри Плазы. В 25-секундном видео Плаза вместе с Биллом Мюрреем наблюдает за горизонтом и с помощью невнятного бормотания обсуждает предстоящее мероприятие (она понятия не имеет, где его можно посмотреть).

«Маяк» представлен в пяти категориях премии Independent Spirit Awards, включая «Лучший режиссер», «Лучшая операторская работа» и актерские роли Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо. За главный приз картина не поборется. В номинации «Лучший фильм» представлены «Брачная история», «Неограненные драгоценности», «Помилование», «Прощание» и «Тайная жизнь».

С остальными номинантами награды можно ознакомиться здесь.

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