Мюзикл «Гамильтон» выйдет в кинотеатрах и еще 12 новостей дня

Тони Коллетт исполнит главную роль в сериале Netflix «Ее фрагменты» (Pieces Of Her)

Действие остросюжетного сериала развернется в небольшом городке в штате Джорджия, покой которого нарушает серия жестоких происшествий. Они переворачивают с ног на голову жизнь 30-летней Энди Оливер и ее матери Лоры (Коллетт). В поисках ответов Энди отправляется в опасное путешествие по Америке, в ходе которого столкнется с темным прошлым своей семьи. Шарлотта Стаудт выступит шоураннером «Ее фрагментов», а Минки Спиро поставит восьмисерийный проект.

Источник: Deadline

Марианн Жан-Батист получила роль в черной комедии «Толстяк»

В центре сюжета картины — грубый нетипичный Санта-Клаус (Мэл Гибсон), который пытается удержать на плаву загибающийся бизнес. Именно на него точит зуб 12-летний Билли, получивший на Рождество кусок угля. Чтобы отомстить наглому толстяку, Билли нанимает киллера (Уолтон Гоггинс) убить Санту. Режиссеры — Эшом и Йен Нелмсы.

Источник: Deadline

Кроме них, на сцену выйдут Уткарш Амбудкар, Сальма Хайек и Рэй Романо.

Лауреаты «Оскара-2020» будут объявлены в ночь с 9 на 10 февраля.

Действие восьмисерийного проекта, основанного на одноименной книге Натана Баллингруда, развернется в разных уголках США, где жители постоянно сталкиваются с разными монстрами, от вампиров до падших ангелов. Эти встречи заставляют местных жителей пересмотреть отношение к собственным сломанным жизням. Колтер снимется в серии «Ньюарк, Нью-Джерси» и сыграет отца, неспособного смириться со смертью дочери. Мэри Лоус напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Мюзикл «Гамильтон» выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года

Знаменитую постановку Лина-Мануэля Миранды на экраны выпустит Disney. Согласно источникам Deadline, за права на показ мюзикла студия заплатила 75 млн долларов. Версия для кинотеатров будет смонтирована из записей трех отдельных выступлений с участием оригинального актерского состава.

Мюзикл рассказывает историю одного из отцов-основателей США, Александра Гамильтона — как он прибыл в американские колонии, участвовал в войне за независимость, встретил жену, строил политическую карьеру и в итоге погиб после дуэли с Аароном Берром.

Источник: Deadline

Киле Санчес снимется в сериале «Линкольн для адвоката»

Проект, основанный на книжной серии Майкла Коннелли, расскажет о Микки Холлере — блестящем адвокате из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина «Линкольн». Дэвид Э. Келли разрабатывает сериал для канала CBS.

Источник: Deadline

Патрик Моран спродюсирует адаптацию романа «Руководство Южного книжного клуба по истреблению вампиров» («The Southern Book Club’s Guide to Slaying Vampires»)

Главная героиня первоисточника — Патриша Кэмпбелл, примерная домохозяйка, живущая в городке Чарльстон на юге США в 1990-е. В ее жизни главная радость — женский книжный клуб, где обсуждают криминальные романы и семейную жизнь. Однажды неподалеку поселяется очаровательный и начитанный Джеймс Харрис, который со временем присоединяется к их кружку. Но после исчезновения нескольких соседских детей женщины начинают подозревать, что пустили к себе настоящего монстра. Проблема в том, что им никто не верит.

Источник: Deadline

В центре сюжета — 40-летняя Марина Гордеева, за плечами которой неудачный брак, работа, не приносящая удовольствия, и полное отсутствие перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг — опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — собственный страх. Картина ожидается в российских кинотеатрах 5 марта 2020-го.

Объявлен состав жюри 70-го Берлинского кинофестиваля

Юбилейный киносмотр под руководством Джереми Айронса будут судить актриса Беренис Бежо, продюсер Беттина Брокемпер, режиссеры Аннамари Ясир и Кеннет Лонерган, актер Лука Маринелли и кинокритик Клебер Мендонса Фильо. Берлинале-2020 пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Источник: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля

Сюжет картины вращается вокруг молодого шофера из Лос-Анджелеса, которому одной ночью поручают доставить двух девушек на две разные вечеринки. Во время поездки парень понимает, что в его машине оказались необычные люди, и в скором времени ему предстоит побороться за собственную жизнь. Вместе с Лендеборгом-мл. в фильме снимаются Дебби Райан, Люси Фрай, Алфи Аллен и Рауль Кастильо. Режиссер — Адам Рэндолл.

Источник: Deadline

Второй трейлер драмы «Вне игры»

Картина рассказывает историю Джека Каннингэма, некогда популярного баскетболиста, давно вышедшего в тираж. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего — славы, денег и семьи. В попытке искупить свои проступки и найти смысл жизни Джек берется тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками. Российская премьера фильма состоится 23 апреля 2020 года.

Главный герой проекта — опальный адвокат, гоняющийся за машинами скорой помощи в поисках новых клиентов. Однажды ему в руки попадает дело, которое может принести ему искупление или по крайней мере возможность отомстить фирме, вышвырнувшей его на улицу. Симмонс сыграет главу крупнейшей в стране фармацевтической компании, Джорджа Зекса, а Берн — его брата Фрэнка, гения-ученого.

Источник: Deadline

Сильвестр Сталлоне рассказал о готовящемся комиксе «Неудержимые: Идите к черту!» («The Expendables — Go To Hell!»)

Звезда экшен-трилогии «Неудержимые» объявила о проекте в Instagram и опубликовала несколько страниц. Чак Диксон написал сценарий комикса, по сюжету которого члены команды «Неудержимые» попадают в ад, где вынуждены сражаться с боевыми слонами и гигантскими червями.

Дата выхода комикса не сообщается.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.