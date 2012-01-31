Бокс-офис России: «Кома» уступила «Аванпосту»

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1. «Плохие парни навсегда» (2-я неделя), 129 млн рублей (-52%), 435 тысяч зрителей, 18 246 сеансов

После 11 дней проката «Плохие парни навсегда» опережают боевик «Три Икса: Мировое господство», у которого на аналогичный период в копилке было 471 млн рублей. У экшена с Уиллом Смитом и Мартином Луренсом — 475 млн рублей. Решающим фактором для дальнейшей судьбы «Плохих парней» станет живучесть в ближайший уик-энд, когда сеансы и аудиторию у них заберут «Хищные птицы». Если удастся потерять меньше двух третей от кассы второго уик-энда, то по итогам проката можно будет побороться за результат, превышающий финальные сборы куда более дорогого и амбициозного перезапуска «Людей в черном» (593 млн рублей).

2. «1917» (1-я неделя), 105 млн рублей, 316 тысяч зрителей, 12 733 сеанса

Военная драма Universal на волне успешного участия в оскаровской гонке стартовала в России по верхней границе ожиданий, собрав на старте значительно больше «Несломленного» (45 млн рублей с учетом СНГ) и уступив «Дюнкерку» (141 млн рублей) и «Ярости» (140 млн рублей). Примерно одинаковые с «1917» результаты демонстрировал в первый уик-энд фильм Роберта Земекиса «Союзники» (109 млн рублей).

Если картина Сэма Мендеса получит «Оскар» за лучший фильм в конце этой недели (прокатчик очень удачно и не случайно выбрал дату премьеры фильма), ее итоговая касса вполне может превзойти все перечисленные аналоги.

3. «Кома» (1-я неделя), 78 млн рублей, 297 тысяч зрителей, 21 425 сеансов

У российской фантастики продолжаются трудности. Второе полугодие 2019 года ознаменовалось неудачами таких проектов, как «Эбигейл», «Тайна печати дракона», «Аванпост» и «Девятая». Уже в 2020-м «Вторжение» не сумело добраться до сборов «Притяжения». Теперь «Кома», получившая наибольшее число сеансов среди конкурентов, показывает результат хуже, чем у того же «Аванпоста» (87 млн рублей) и «Мафии» (135 млн рублей), которую также продюсировали братья Андреасяны. Картина, неоднократно менявшая дату выхода, вероятнее всего, столкнулась со скепсисом российских зрителей к жанру в целом.



Из позитивных моментов — очень хороший сарафан. Среди всех перечисленных российских фантастических проектов у «Комы» наивысшая оценка на КиноПоиске (6,8 на момент написания этого текста). Благодаря этому фильм, возможно, имеет шансы поработать на длинной дистанции. Пока же у этого проекта предпоследний показатель средней посещаемости в топ-10 (13 человек на одном сеансе).

4. «Холоп» (6-я неделя), 71 млн рублей (-40%), 261 тысяча зрителей, 7910 сеансов

Лучшая посещаемость вновь у «Холопа», каждый сеанс которого привлек в среднем 33 зрителей (у «Плохих парней» этот показатель равен 23). Комедия Клима Шипенко в общей сложности освоила уже 2,937 млрд рублей и на этой неделе стала самым кассовым российским фильмом в истории, оставив позади «Движение вверх» (2,968 млрд рублей).

5. «Маленькие женщины» (1-я неделя), 63 млн рублей, 213 тысяч зрителей, 9886 сеансов

Костюмная драма Греты Гервиг — еще один участник оскаровской гонки, которая помогает подогреть интерес даже к тем жанрам, которые в российских кинотеатрах приживаются с трудом. «Маленькие женщины» сумели удивить, собрав на старте значительно больше не только «Фаворитки» (31 млн рублей) и «Двух королев» (28 млн рублей), но и таких картин, как «Австралия» (52 млн рублей с учетом СНГ) и «Милый друг» (49 млн рублей с учетом СНГ). Фильму не хватило 12 млн рублей до стартового результата «Анны Карениной» Джо Райта (75 млн рублей с учетом СНГ). Позитивные отзывы и грядущая церемония вручения наград Американской киноакадемии, с которой «Маленькие женщины» вряд ли уйдут с пустыми руками, могут гарантировать, что и дальнейший прокат у проекта Sony сложится неплохо.

6. «Марафон желаний» (2-я неделя), 46 млн рублей (-61%), 218 тысяч зрителей, 12 620 сеансов

Комедия Даши Чаруши потеряла 61% сборов стартовой кассы. Меньшее падение в прошлом году было и у «Любовниц» (-14%), и у «Трезвого водителя» (-51%). Правда, «Любовницам» сильно помог тот факт, что второй уик-энд у картины пришелся на праздничные дни Международного женского дня. Как бы то ни было, теперь «Марафон желаний» уступает графику «Любовниц», у которых на аналогичный период в копилке был 231 млн рублей. Новинка за 11 дней освоила 195 млн рублей.

7. «(НЕ)идеальный мужчина» (3-я неделя), 31 млн рублей (-70%), 124 тысячи зрителей, 6448 сеансов

Проект Марюса Вайсберга продолжает подбираться к итоговой кассе «Громкой связи» (528 млн рублей). За три недели проката «(НЕ)идеальный мужчина» заработал 497 млн рублей.

8. «Камуфляж и шпионаж» (4-я неделя), 27 млн рублей (-44%), 120 тысяч зрителей, 4202 сеанса

Мультфильм студии Blue Sky довел свою кассу до 413 млн рублей. Интересно, что по средней посещаемости «Камуфляж и шпионаж» (28 человек на одном сеансе) в минувший уик-энд уступил только «Холопу».

9. «Гретель и Гензель» (1-я неделя), 25 млн рублей, 92 тысячи зрителей, 5906 сеансов

Независимый хоррор, основанный на сказке братьев Гримм, успешно стартовал в своей нише, обойдя результаты первого уик-энда таких проектов, как «Реинкарнация» (15 млн рублей) и «Маяк» (16 млн рублей).

10. «Под водой» (2-я неделя), 12 млн рублей (-71%), 46 тысяч зрителей, 4100 сеансов

Фантастический фильм ужасов студии Fox за два уик-энда собрал 68 млн рублей и покидает топ-10 с худшим показателем средней посещаемости в десятке — 11 человек на одном сеансе.

Главный релиз ближайшего уик-энда — уже упоминавшийся блокбастер DC Comics «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Компанию ему составит семейная комедия Paramount «Игры с огнем». В арт-сегменте наиболее сильным претендентом на попадание в топ-10 видится новая работа Романа Поланского «Офицер и шпион».