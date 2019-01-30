Тарантино рассказал о карьере Рика Далтона после «Однажды в… Голливуде»

В ноябре 2019 года Квентин Тарантино намекнул, какая судьба ждала героя Леонардо ДиКаприо после окончания действия «Однажды в… Голливуде». Тогда режиссер предположил, что Рик Далтон вернулся на телевидение, ограничившись лишь общим: «Я, определенно, вижу Рика Далтона в 1978 году среди этих парней». Но теперь в интервью The Wrap Тарантино подробнее разложил, как развивалась карьера бывшего телевизионного ковбоя.

«Происшествие с огнеметом и хиппи привлекло много внимания, — говорит Тарантино. — Мало кто понимал, насколько важным оно было, но оно, тем не менее, было достаточно важным. На него обратили внимание, потому что он убил их из огнемета, реквизита из одного из своих самых известных фильмов. Так что он снова стал популярным. Ну, не таким популярным, как в то время был Майкл Саразин, но он привлек внимание публики, и неожиданно „14 кулаков Маккласки“ стали чаще показывать на Пятом канале во время „Боевой недели“ и все такое».

«И ему, значится, предложили пару фильмов — малобюджетных, но студийных проектов, — продолжает режиссер. — Но вместе с тем в кругу эпизодических телевизионных появлений он стал известнее. Не так, как Дэррен МакГэвин, разумеется. Как приглашенная звезда Дэррен МакГэвин тогда получал самый высокий гонорар из возможных. Но Рик, скорее, на уровне Джона Сэксона, может, чуть выше.

Так что он зарабатывает хорошие деньги, снимается в лучших сериалах. И сюжеты эпизодов строятся вокруг него. В противовес появлению в „Земле гигантов“ и „Бинго Мартине“ теперь он злодей в „Миссия: невыполнима“, и это его эпизод. О, и он снимается в шоу Винса Эдвардса „Мэтт Линкольн“. Или в сериале Гленна Форда „Страна Кейда“. Что не осталось без внимания, так как он снимался в „Техасе адского пламени“ с Фордом, и они не поладили. Но теперь они заключили перемирие, и важно, что эти двое работают вместе. Потом он снялся в паре телефильмов Пола Уэндкоса. Знаете, у него все хорошо».

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями должна в итоге погибнуть от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Девятый фильм Тарантино претендует на премию «Оскар» в 10 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Лауреаты станут известны в ночь с 9 на 10 февраля.

Источник: The Wrap

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