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Слух дня: Кевин Маккаллистер вернется в перезапуске «Один дома»

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Как сообщают источники WeGotThisCovered, герой оригинального «Один дома» Кевин Маккаллистер появится в новой версии рождественской комедии. По информации инсайдеров, картина станет продолжением/перезапуском франшизы, а повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию, которая работает в доме нового героя, Макса (Арчи Йейтс).

Источники отмечают, что сейчас студия Disney ищет актера на роль взрослого Кевина, но в итоге может пригласить Маколея Калкина, сыгравшего Кевина в двух фильмах Криса Коламбуса.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Детали сюжета нового «Один дома» не раскрываются. Известно лишь, что Макс окажется в схожем положении, что и Кевин, и будет вынужден защищать свой дом от нападения неизвестных. Элли Кемпер и Роб Делани сыграют родителей героя Йейтса. Дэн Мазер занимает режиссерское кресло картины.

«Один дома» вышел в 1990 году и моментально стал невероятно популярным (сборы в США составили 285 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов), в одночасье сделав Калкина звездой. Впоследствии было выпущено несколько продолжений.

О перезапуске комедии стало известно в августе 2019 года. Глава Disney Боб Айгер также отметил, что после поглощения Fox студия переснимет «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».

Новый «Один дома» выйдет на Disney+. Даты релиза пока нет.

Источник: WeGotThisCovered

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