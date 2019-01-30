Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

По данным издания «Кинобизнес», на 3 февраля сборы фильма Клима Шипенко «Холоп» на территории России и СНГ составляют 3,44 млрд рублей. Таким образом, комедия стала самым кассовым российским проектом, обогнав предыдущего рекордсмена — спортивную драму «Движение вверх», которая собрала 3,43 млрд рублей.

По общим сборам в России и СНГ «Холоп» на данный момент уступает лишь блокбастеру Джеймса Кэмерона «Аватар» (3,63 млрд рублей). При этом без учета проката в СНГ, исключительно в России, комедия собрала 2,94 млрд рублей, и до рекорда «Движения вверх» фильму не хватает 27 млн рублей.

Ранее «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Лента Клима Шипенко — третий отечественный проект, преодолевший в прокате отметку в 2 млрд рублей, и тринадцатый собравший больше 1 млрд рублей.

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише — сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века; Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Герои рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Источник: «Кинобизнес»

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.