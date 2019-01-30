Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Обсудить0

По данным издания «Кинобизнес», на 3 февраля сборы фильма Клима Шипенко «Холоп» на территории России и СНГ составляют 3,44 млрд рублей. Таким образом, комедия стала самым кассовым российским проектом, обогнав предыдущего рекордсмена — спортивную драму «Движение вверх», которая собрала 3,43 млрд рублей.

По общим сборам в России и СНГ «Холоп» на данный момент уступает лишь блокбастеру Джеймса Кэмерона «Аватар» (3,63 млрд рублей). При этом без учета проката в СНГ, исключительно в России, комедия собрала 2,94 млрд рублей, и до рекорда «Движения вверх» фильму не хватает 27 млн рублей.

Ранее «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Лента Клима Шипенко — третий отечественный проект, преодолевший в прокате отметку в 2 млрд рублей, и тринадцатый собравший больше 1 млрд рублей.

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише — сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века; Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Герои рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Источник: «Кинобизнес»

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

2 февраля46
Трейлер «Дау»: Советские эксперименты Ильи Хржановского

Трейлер «Дау»: Советские эксперименты Ильи Хржановского

24 января5
«Уроки фарси» Вадима Перельмана вошли в программу Берлинского кинофестиваля

«Уроки фарси» Вадима Перельмана вошли в программу Берлинского кинофестиваля

23 января1
Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино

Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино

22 января43

Главное сегодня

Что мы узнали о Квентине Тарантино из фильма «Однажды... Тарантино»

Сегодня2
Что мы узнали о Квентине Тарантино из фильма «Однажды... Тарантино»
11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть
Фестивали

11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть

Вчера7
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

37 минут назад4
Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Вчера15
Азиатский поворот: Почему на «Сандэнсе» победила драма о корейцах
Фестивали

Азиатский поворот: Почему на «Сандэнсе» победила драма о корейцах

Вчера1
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем выйдет в 2021 году

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем выйдет в 2021 году

час назад5
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января19
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании