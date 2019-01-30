«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем выйдет в 2021 году

Студия Lionsgate выбрала дату релиза для картины «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой Николас Кейдж играет самого себя. Лента увидит свет 19 марта 2021 года. Том Гормикэн, написавший сценарий ленты совместно с Кевином Эттеном, займет режиссерское кресло проекта.

Главный герой фильма — актер Николас Кейдж, чья карьера уверенно катится под откос. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте Квентина Тарантино. В дополнение ко всему Кейджу начинает являться его версия из 1990-х, ругающая актера за роли в дешевых фильмах и за упущенные возможности.

В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию, но ситуация заметно осложняется, когда наркобарон приводит на вечеринку дочь и бывшую жену Кейджа. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль своей жизни.

В ближайшем будущем Кейдж приступит к съемкам в фильмах «Узники страны призраков» и «Страна чудес Уолли».

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.