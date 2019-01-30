Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем выйдет в 2021 году

Обсудить0

Студия Lionsgate выбрала дату релиза для картины «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой Николас Кейдж играет самого себя. Лента увидит свет 19 марта 2021 года. Том Гормикэн, написавший сценарий ленты совместно с Кевином Эттеном, займет режиссерское кресло проекта.

Главный герой фильма — актер Николас Кейдж, чья карьера уверенно катится под откос. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте Квентина Тарантино. В дополнение ко всему Кейджу начинает являться его версия из 1990-х, ругающая актера за роли в дешевых фильмах и за упущенные возможности.

В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию, но ситуация заметно осложняется, когда наркобарон приводит на вечеринку дочь и бывшую жену Кейджа. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль своей жизни.

В ближайшем будущем Кейдж приступит к съемкам в фильмах «Узники страны призраков» и «Страна чудес Уолли».

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Родная кровь не значит настоящая семья»: Трейлер боевика «Форсаж 9»

«Родная кровь не значит настоящая семья»: Трейлер боевика «Форсаж 9»

1 февраля131
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января19
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

28 января21
Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы

Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы

27 января44

Главное сегодня

Что мы узнали о Квентине Тарантино из фильма «Однажды... Тарантино»

Сегодня2
Что мы узнали о Квентине Тарантино из фильма «Однажды... Тарантино»
11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть
Фестивали

11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть

Вчера7
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

37 минут назад4
Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Вчера15
Азиатский поворот: Почему на «Сандэнсе» победила драма о корейцах
Фестивали

Азиатский поворот: Почему на «Сандэнсе» победила драма о корейцах

Вчера1
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем выйдет в 2021 году

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем выйдет в 2021 году

час назад5
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января19
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании