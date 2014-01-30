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Неудачные дубли из «Кролика Джоджо»: Профессионализм на съемочной площадке

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На сайте Entertainment Weekly появилось короткое видео с неудачными дублями из антивоенной сатиры Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Из ролика видно, что на съемочной площадке картины было весело: режиссер, играющий вымышленного Гитлера, включал настоящую диву, Сэм Рокуэлл импровизировал с винтовкой, а Скарлетт Йоханссон упорно не могла произнести свои реплики.

Видео с неудачными дублями будет включено в DVD и blu-ray-издание «Кролика Джоджо», куда также войдут три вырезанные сцены, ролик о создании фильма и аудиокомментарии Вайтити. Релиз состоится 18 февраля.

Фильм Вайтити рассказывает историю неловкого и нескладного 10-летнего немецкого мальчика Джоджо, который потерял отца и пытается найти свое место в непривычном мире. В надежде получить замену пропавшему отцу Джоджо придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, мало похожего на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку. Подробнее о фильме КиноПоиск писал из Торонто.

Источник: EW

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