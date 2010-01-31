Американский бокс-офис: «Плохие парни» и Сэм Мендес снова в топе

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 31 по 2 февраля 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Плохие парни навсегда» (3-я неделя), 17,7 млн долларов (-48%), 3705 кинотеатров (-70)

У «Плохих парней навсегда» по-прежнему нет серьезных конкурентов. Это неудивительно: прошедший уик-энд в США был посвящен Супербоулу — главной игре сезона в американском футболе и самому рейтинговому событию на американском телевидении. В Голливуде и так мертвый сезон, а конкурировать с эфиром, который смотрит больше 100 миллионов человек, студии не хотят. Уик-энд Супербоула всегда становится одним из худших для индустрии. В прошлом году общие сборы за те же выходные составили всего лишь 75 млн долларов, в этом году дела чуть лучше — 85 миллионов.

Так что новая глава старой франшизы о бравых полицейских в третий раз возглавила топ. Для начала года это не настолько удивительное достижение (три недели подряд на вершине прошлой зимой продержалось «Стекло» М. Найта Шьямалана). «Плохие парни навсегда» — единственный фильм, заработавший за прошлый уик-энд восьмизначную сумму, а всего к настоящему моменту он собрал в Америке 148 млн долларов. Это лучший результат франшизы, и четвертая часть уже в работе.

2. «1917» (6-я неделя), 9,7 млн долларов (-39%), 3987 кинотеатров (+50)

На втором месте таблицы тоже без перемен. На сегодня у «1917» Сэма Мендеса лучшая роспись в американском прокате. По количеству залов военная драма обошла «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», которое на третью неделю начало терять залы. «1917» на шестой неделе их только прибавляет. Фильму удалось заработать 119 миллионов в Америке и 129 миллионов в остальном мире.

3. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (3-я неделя), 7,7 млн долларов (-37%), 3750 кинотеатров (-405)

Доктор Дулиттл в исполнении Роберта Дауни-мл. собирает свое с трудом: после третьих выходных проката в США и Канаде заработано 55 миллионов, в остальных странах — 71 миллион. При этом бюджет «Удивительного путешествия» был около 175 млн долларов, то есть до окупаемости ему очень далеко.

4. «Гретель и Гензель» (1-я неделя), 6,1 млн долларов, 3007 кинотеатров

Мрачная экранизация сюжета братьев Гримм не произвела в прокате сенсации. Возможно, потому, что жанровые фильмы с амбициями арт-кино обычно редко находят своего зрителя. Фанаты хорроров в основном ценят чистый жанр и не любят эксперименты; ценители арт-фильмов реже смотрят хорроры и заинтересовать их сложнее — нужна хорошая критика, чем «Гретель и Гензель» похвастаться не могут (55% на Rotten Tomatoes). К тому же этой аудитории не так много, чтобы сделать кассу. Вспомним случай «Солнцестояния», которое прошло в прокате без особого блеска. Симптоматична зрительская оценка «Гретель и Гензеля» на CinemaScore — C-.

Но выпускавшая фильм компания UAR знала заранее, что сенсации не будет. Это четвертый хоррор-триллер, выпущенный в американский прокат за пять недель, причем, как и в случае других аналогичных релизов, рекламная кампания почти не велась. Однако фильм режиссера Оза Перкинса снят за скромные 5 млн долларов, так что имеет все шансы окупиться.

5. «Джентльмены» (2-я неделя), 6,05 млн долларов (-44%), 2675 кинотеатров (+510)

«Джентльмены», по предварительным данным, опередили «Джуманджи» всего на 40 тыс. долларов, так что после уточнения данных их порядок в таблице может измениться. Криминальная комедия Гая Ричи собрала в Америке 20 миллионов, в остальном мире — еще 28 миллионов.

6. «Джуманджи: Новый уровень» (8-я неделя), 6,01 млн долларов (-22%), 2945 кинотеатров (-176)

Новая часть «Джуманджи», вышедшая в прокат еще до западного Рождества, собрала в США и Канаде 291 млн долларов. Интересно следить за тем, как фильм все больше отрывается от «Звездных войн». На этой неделе результат почти вдвое выше, кинотеатры отказываются от «Нового уровня» гораздо медленнее (всего 176 кинотеатров сняли его с репертуара на прошлой неделе).

7. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (7-я неделя), 3,2 млн долларов (-43%­), 2202 кинотеатра (-598)

На седьмой неделе проката «Скайуокер. Восход» сохранил за собой седьмое место в таблице. Девятый эпизод «Звездных войн» заработал в Америке 507 млн долларов.

8. «Няня» (2-я неделя), 3,1 млн долларов (-56%), 2571 кинотеатр

Даже в этот тихий уик-энд хоррор студии Universal потерял больше половины сборов от прошлой недели — худший по этому показателю результат десятки. Сейчас у фильма 11 миллионов общих сборов в Америке.

9. «Маленькие женщины» (6-я неделя), 3 млн долларов (-35%), 2301 кинотеатр (-227)

Второй в первой десятке (после «1917») фигурант основных номинаций «Оскара», «Маленькие женщины» Греты Гервиг выступают не так блестяще, но тоже очень хорошо для авторского кино. В США и Канаде фильм заработал уже 98 млн долларов.

10. «Ритм-секция» (1-я неделя), 2,8 млн долларов, 3049 кинотеатров

Британский нуар с Блейк Лайвли и Джудом Лоу — продюсерский проект Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона, которые делают фильмы о Джеймсе Бонде. «Ритм-секция» не самый удачный их проект: фильм стоил в производстве около 50 млн долларов, вышел в прокат в трех тысячах кинотеатров и в среднем собрал с каждого из них меньше тысячи долларов. Для картины с подобной росписью это самый низкий результат за 14 лет. Среди причин неудачи критики называют неправдоподобный избитый сюжет, а также совпадение нескольких факторов. Блейк Лайвли получила на съемках травму, из-за чего производство остановили на полгода, потом выход «Ритм-секции» отложили из-за беременности актрисы, и в результате фильм оказался на неудачной премьерной дате.

Тем временем в преддверии «Оскаров» компания Magnolia по традиции выпустила (совместно с ShortsTV) сборник короткометражных фильмов, номинированных на премию. Подборка вышла в 460 кинотеатрах и заработала достойные деньги — 1,1 млн долларов (17-е место этой недели).

А «Паразиты», также претендующие на «Оскар», уже добрались до 33,3 миллиона в Америке. Таким образом, фильм Пон Джун-хо обошел «Амели» и стал шестым самым кассовым иностранным релизом в истории американского проката.

В следующие выходные в Америке ждут два новых релиза — блокбастер «Хищные птицы» с Марго Робби в роли Харли Квинн и хоррор «Иди к папочке» от продюсерской компании Элайджи Вуда с ним же в главной роли.