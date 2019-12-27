Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Черная Вдова, миньоны и Билл Мюррей: Трейлеры и ролики Супербоула-2020

Обсудить0

Супербоул — особое событие для американских маркетологов. Миллионы зрителей ежегодно собираются перед экранами телевизоров, чтобы узнать, кто выйдет победителем игр. Миллионы зрителей, которым можно рассказать о своем продукте. Для этого не грех привлечь звездных актеров, готовых порекламировать новую марку автомобиля или чипсы.

Ранее Супербоул также считался отличным местом для продвижения готовящихся к выходу фильмов. Однако эфирное время в перерыве дорожало с каждый годом, и теперь голливудские студии очень осторожно подходят к тратам на Супербоул, предпочитая ограничиваться 30-секундными роликами. В этот раз лишь «Мулан» удостоилась полноценного трейлера.

Собрали для вас несколько роликов, которые были показаны в перерыве матча между командами «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско». Заодно можно посмотреть на выступление Шакиры и Дженнифер Лопез.

Кинотрейлеры

«Губка Боб в бегах»

«Миньоны: Грювитация»

«Мулан»

«Не время умирать»

«Охотники»

«Топ Ган: Мэверик»

«Форсаж 9»

«Человек-невидимка»

«Черная Вдова»

Сериалы Marvel «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи»

Рекламные ролики

Билл Мюррей вновь попал в «День сурка», где теперь рекламирует автомобили Jeep.

В ролике «Авокадо из Мексики» Молли Рингуолд рассказывает о разнообразных товарах, жизненно необходимых всем поклонникам авокадо.

Крис Эванс, Джон Красински, Рэйчел Дрэч и Давид Ортис выкручивают на максимум свои бостонские акценты для рекламы новой модели автомобилей Hyundai с функцией умной парковки.

Брайан Крэнстон пародирует «Сияние» Стэнли Кубрика и рекламирует Mountain Dew без сахара.

Джон Сина и Джимми Фэллон появились в компании разных спортсменов в рекламе пива Michelob Ultra.

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси показали, как люди жили до появления Алексы от Amazon.

Создатели рекламы пива Budweiser высмеивает фразу о «типичных американцах».

Ролик орешков Mr. Peanut, в котором талисман компании жертвует собой после автокатастрофы, чтобы спасти Уэсли Снайпса и Мэтта Уолша.

Но он в итоге восстал (вырос?) из мертвых прямо на своих похоронах.

Рик и Морти разбираются с роботами, рекламирующими чипсы Pringles.

Сэм Эллиотт и Lil Nas X с помощью танцев решают, кто будет есть новые Doritos.

Мэйси Уильямс поет песню из «Холодного сердца» в рекламе электромобиля Audi.

Реклама Bud Light спародировала «Головоломку» и показала, что происходит в голове у Post Malone.

Создатели рекламного ролика Porsche включили «Форсаж» и сделали дорогостоящее видео с погоней.

Рэйн Уилсон сыграл создателя нарезанного хлеба, который сталкивается с кризисом, когда доставка ресторана Little Caesars становится более популярной.

Вайнона Райдер приехала в родной городок Вайнона, чтобы сделать о нем сайт с помощью Squarespace.

В рекламе финансовой компании Rocket Mortgage Джейсон Момоа показывает настоящего себя — лысого, маленького и щуплого.

Чарли Дэй разбирается с пятнами в рекламе Tide Pods (успевая постареть), попутно заглянув в ролики пива Bud Light и «Чудо-женщина: 1984».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме

Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме

Вчера58
Полиция Норт-Йоркшира нашла владельца серебряного Кольца Всевластия

Полиция Норт-Йоркшира нашла владельца серебряного Кольца Всевластия

31 января8
В фильме Дэвида Финчера 2011 года нашли сходство с «Достать ножи»

В фильме Дэвида Финчера 2011 года нашли сходство с «Достать ножи»

13 января8
Канадский телеканал вырезал камео Дональда Трампа из «Один дома 2»

Канадский телеканал вырезал камео Дональда Трампа из «Один дома 2»

27 декабря 201912

Главное сегодня

Фестивали

11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть

Вчера2
11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть
Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Вчера14
Азиатский поворот: Почему на «Сандэнсе» победила драма о корейцах
Фестивали

Азиатский поворот: Почему на «Сандэнсе» победила драма о корейцах

Вчера1
Американский бокс-офис: «Плохие парни» и Сэм Мендес снова в топе
Сборы

Американский бокс-офис: «Плохие парни» и Сэм Мендес снова в топе

Вчера2
«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

2 февраля43
Черная Вдова, миньоны и Билл Мюррей: Трейлеры и ролики Супербоула-2020

Черная Вдова, миньоны и Билл Мюррей: Трейлеры и ролики Супербоула-2020

Вчера5
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января19
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании