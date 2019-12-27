Черная Вдова, миньоны и Билл Мюррей: Трейлеры и ролики Супербоула-2020

Супербоул — особое событие для американских маркетологов. Миллионы зрителей ежегодно собираются перед экранами телевизоров, чтобы узнать, кто выйдет победителем игр. Миллионы зрителей, которым можно рассказать о своем продукте. Для этого не грех привлечь звездных актеров, готовых порекламировать новую марку автомобиля или чипсы.

Ранее Супербоул также считался отличным местом для продвижения готовящихся к выходу фильмов. Однако эфирное время в перерыве дорожало с каждый годом, и теперь голливудские студии очень осторожно подходят к тратам на Супербоул, предпочитая ограничиваться 30-секундными роликами. В этот раз лишь «Мулан» удостоилась полноценного трейлера.

Собрали для вас несколько роликов, которые были показаны в перерыве матча между командами «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско». Заодно можно посмотреть на выступление Шакиры и Дженнифер Лопез.

Кинотрейлеры

«Губка Боб в бегах»

«Миньоны: Грювитация»

«Мулан»

«Не время умирать»

«Охотники»

«Топ Ган: Мэверик»

«Форсаж 9»

«Человек-невидимка»

«Черная Вдова»

Сериалы Marvel «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи»

Рекламные ролики

Билл Мюррей вновь попал в «День сурка», где теперь рекламирует автомобили Jeep.

В ролике «Авокадо из Мексики» Молли Рингуолд рассказывает о разнообразных товарах, жизненно необходимых всем поклонникам авокадо.

Крис Эванс, Джон Красински, Рэйчел Дрэч и Давид Ортис выкручивают на максимум свои бостонские акценты для рекламы новой модели автомобилей Hyundai с функцией умной парковки.

Брайан Крэнстон пародирует «Сияние» Стэнли Кубрика и рекламирует Mountain Dew без сахара.

Джон Сина и Джимми Фэллон появились в компании разных спортсменов в рекламе пива Michelob Ultra.

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси показали, как люди жили до появления Алексы от Amazon.

Создатели рекламы пива Budweiser высмеивает фразу о «типичных американцах».

Ролик орешков Mr. Peanut, в котором талисман компании жертвует собой после автокатастрофы, чтобы спасти Уэсли Снайпса и Мэтта Уолша.

Но он в итоге восстал (вырос?) из мертвых прямо на своих похоронах.

Рик и Морти разбираются с роботами, рекламирующими чипсы Pringles.

Сэм Эллиотт и Lil Nas X с помощью танцев решают, кто будет есть новые Doritos.

Мэйси Уильямс поет песню из «Холодного сердца» в рекламе электромобиля Audi.

Реклама Bud Light спародировала «Головоломку» и показала, что происходит в голове у Post Malone.

Создатели рекламного ролика Porsche включили «Форсаж» и сделали дорогостоящее видео с погоней.

Рэйн Уилсон сыграл создателя нарезанного хлеба, который сталкивается с кризисом, когда доставка ресторана Little Caesars становится более популярной.

Вайнона Райдер приехала в родной городок Вайнона, чтобы сделать о нем сайт с помощью Squarespace.

В рекламе финансовой компании Rocket Mortgage Джейсон Момоа показывает настоящего себя — лысого, маленького и щуплого.

Чарли Дэй разбирается с пятнами в рекламе Tide Pods (успевая постареть), попутно заглянув в ролики пива Bud Light и «Чудо-женщина: 1984».

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