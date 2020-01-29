Тизер сериала «Беглец» с Кифером Сазерлендом и еще 8 новостей выходных

Спайк Ли экранизирует мюзикл «Американская утопия» (American Utopia)

Постановка, премьера которой состоялась в Нью-Йорке в октябре 2019 года, основана на одноименном музыкальном альбоме Дэвида Бирна. В составе ансамбля из 11 музыкантов Бирн исполняет со сцены композиции из альбома и песни группы Talking Heads.

Источник: Deadline

Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету в пятом сезоне «Короны»

Стонтон заменит в проекте Оливию Колман, которая сыграла Елизавету в третьем сезоне и вновь исполнит эту роль в четвертом, который ожидается в 2020 году. Созданный Питером Морганом биографический сериал «Корона» рассказывает о жизни и правлении английской королевы Елизаветы II. Каждый сезон сериала охватывает приблизительно 10 лет из жизни Елизаветы. Пятый сезон станет для «Короны» последним.

Источник: Deadline

Генри Черни вернется в роли Киттриджа в новых фильмах франшизы «Миссия: невыполнима»

Режиссер Кристофер МакКуорри объявил об этом в Twitter, опубликовав черно-белую фотографию Черни. В фильме Брайана де Пальмы он сыграл главу отряда «Миссия: невыполнима», который пытается задержать Итана Ханта, подозреваемого в предательстве.

МакКуорри сейчас работает над седьмым и восьмым фильмами франшизы. Оба продолжения будут сняты одновременно и выйдут летом 2021-го и летом 2022-го соответственно. На данный момент неизвестно, какую роль сыграет Киттридж в сюжете продолжения.

Российская премьера картины состоится 30 апреля.

Главный герой проекта, основанного на одноименном комиксе, — доктор Гарри Вендершпигль, отшельник в небольшом городке в Колорадо. Еще Вендершпигль — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами о том, стоят ли люди спасения или нет.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Беглец»

Сюжет вращается вокруг Майка Ферро — заботливого отца и любящего мужа, который оказывается в центре взрыва в лос-анджелесском метро. Из-за неразберихи его обвиняют в теракте, и теперь Майк должен доказать собственную невиновность, пока по его следам идет знаменитый детектив. Проект выйдет на мобильной стриминг-платформе Quibi.

Джен Таллок и Зак Черри присоединились к актерскому составу сериала «Разделение»

Действие проекта развернется в застенках международной корпорации Lumen Industries. Руководство компании придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Хелли (Бриттни Лоуэр) соглашается на процедуру, но теперь начинает сомневаться в правильности своего выбора. Бен Стиллер поставит и спродюсирует сериал.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Ремонт»

Главные герои проекта — самопровозглашенные эксперты по ремонту домов, которые считают, что должны стать звездами собственного реалити-шоу. Но на пути к славе встают члены наркокартеля, которые похищают их и заставляют устроить ремонт своего огромного особняка. Проект выйдет на мобильной стриминг-платформе Quibi.

Бен Йорк Джонс и Майкл Мохан разработают для Quibi сериал «Сердцебиения» (Heartbeats)

В центре сюжета — недавно распавшаяся идеальная пара Кристен и Бобби. Теперь они пытаются понять, как жить по отдельности дальше, а за происходящим наблюдают их друзья и близкие.

Источник: Deadline

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